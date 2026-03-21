Kylie Jenner sorprende a todos por su faceta como rapera

La sorpresa de esta semana en la industria musical no fue otra que la de Kylie Jenner en su faceta de rapera que nadie esperaba.

La empresaria reapareció en el terreno de la música con una intervención inesperada en “Let King Tonka Talk”, el nuevo sencillo del rapero Yeat, generando una ola de comentarios en redes sociales y sorprendiendo a muchos de sus fanáticos que no tenían en el radar tal colaboración.

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La canción forma parte de la promoción de ADL (A Dangerous Lyfe/A Dangerous Love), el próximo álbum del rapero, que llegará el 27 de marzo, y fue lanzada el 20 de marzo como una pieza de impacto inmediato. El tema está producido por Dylan Brady, conocido por su trabajo experimental dentro del pop electrónico, y llega con una base de bajos pesados que dan un abreboca del proyecto completo.

Kylie Jenner y Yeat sorprendieron al mundo

En la canción, Yeat construye un ambiente de excesos y desliza una narrativa ligada al universo nocturno del club, mientras Kylie entra apenas unos segundos para pronunciar una línea en estilo rap y cerrar con un susurro que decía: “Let King Kylie talk”. Su aparición ocurre alrededor del segundo 55 y dura cerca de diez segundos, pero fue suficiente para convertir el lanzamiento en tema de conversación internacional.

El detalle más llamativo es que Jenner no solo aparece como invitada vocal, sino también acreditada entre las compositoras del tema, lo que sugiere una participación más activa de lo que parecía al principio. Además, el uso de “King Kylie” en el título no es casual, pues recuerda la etapa que la propia empresaria consolidó entre 2014 y 2016, cuando su imagen pública giraba en torno a una estética más rebelde.

En octubre de 2025, Kylie Jenner ya había revivido esa identidad con “Fourth Strike”, una colaboración con Terror Jr. que funcionó como parte del relanzamiento de una línea especial de Kylie Cosmetics inspirada en la era “King Kylie”.

Es decir, la nueva aparición con Yeat parece continuar una estrategia para rescatar una personalidad pasada y convertirla en parte de una nueva narrativa que le genere ingresos a través de sus negocios.

Qué significa para Kylie Jenner el rap

Lo que vuelve tan llamativo es que Kylie no es cantante de formación ni rapera profesional y por eso cada incursión suya en la música se percibe como un evento mediático.

En 2016 ya había participado en “Beautiful Day”, junto a Burberry Perry, Lil Yachty, Justine Skye y Jordyn Woods, aunque aquella intervención fue mucho más discreta.

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Para el rap norteamericano, la colaboración siguió alimentando la narrativa de que el género ya no vive aislado, sino conectado con moda, celebridades e internet.

En ese sentido, la jugada de Yeat también le sirve para masificar el alcance de su álbum.