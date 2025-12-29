¡ORGULLO MEXICANO! Esta es la agrupación que aparecerá en “Los Simpson”

La música regional mexicana hará historia en la televisión estadounidense. Los Tigres del Norte , la legendaria agrupación originaria de Sinaloa y ganadora de siete premios Grammy, aparecerán en la temporada 37 de “Los Simpson”. El episodio titulado “The Fall Guy-Yi-Yi!” se estrenó este domingo 28 de diciembre de 2025 por la cadena FOX en Estados Unidos, y posteriormente estará disponible en Disney+.

La banda interpreta una pieza original llamada “El corrido de Pedro y Homero”, escrita especialmente para la serie. En las imágenes promocionales, los integrantes aparecen con el característico tono amarillo de Springfield, tocando acordeón y guitarras mientras Homero Simpson baila con vestimenta mexicana.

Una carta de amor a la cultura mexicana

El coproductor ejecutivo de la serie, César Mazariegos, explicó que la participación de Los Tigres del Norte es “una especie de carta de amor a nuestros fans latinoamericanos, y a la cultura mexicana en particular”.

La agrupación, liderada por Jorge Hernández, El Tigre Mayor, agradeció la invitación: “Estamos profundamente agradecidos y muy felices por este momento especial en nuestra historia, al ser parte del universo de Los Simpson. Para nosotros, es un honor que nuestras historias sigan cruzando fronteras, culturas y generaciones. Cuando la música cuenta historias, puede llegar a cualquier parte… incluso a Springfield”.

Invitados de lujo en el episodio

Además de Los Tigres del Norte, el capítulo contará con la participación del director mexicano Alejandro González Iñárritu y del actor de doblaje Humberto Vélez, quien retomará la voz de Homero Simpson en la versión latinoamericana. La trama mostrará a Homero trabajando como doble de acción del Hombre Abejorro, mientras la música norteña se integra en la narrativa cómica.

Un legado latino en Los Simpson

La aparición de Los Tigres del Norte se suma a una lista de artistas latinos que han sido parte de la serie, como Bad Bunny, Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin, Tito Puente, Plácido Domingo y Enrique Iglesias. En el caso de México, figuras como Guillermo del Toro, Óscar de la Hoya y Frida Kahlo también han sido homenajeadas en distintos episodios.

La inclusión de la agrupación sinaloense no solo es un reconocimiento a su trayectoria de más de cinco décadas y más de 32 millones de discos vendidos, sino también un gesto cultural de lo que significa la presencia latina en la televisión mundial.

La participación de Los Tigres del Norte adquiere un matiz político y social. La banda ha sido crítica frente a las políticas migratorias en Estados Unidos y ha defendido la diversidad cultural en sus corridos.