Lo que se sabe sobre la próxima película de Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio como protagonista

A sus 83 años, el legendario Martin Scorsese ha iniciado el rodaje de What Happens at Night junto a Leonardo DiCaprio, su séptimo proyecto para el cine.

La producción está siendo filmada en la República Checa desde finales de febrero de 2026. La primera imagen oficial muestra a la pareja protagonista en un paisaje nevado y misterioso, escoltados por un vehículo, lo que ha generado una enorme expectativa entre los aficionados.

Martin Scorsese ya trabaja en el rodaje de What Happens at Night

La trama de What Happens at Night sigue a una pareja estadounidense que viaja a un remoto pueblo europeo cubierto de nieve para adoptar un bebé. Al hospedarse en un hotel casi desierto, se topan con personajes enigmáticos como una cantante extravagante, un empresario depravado y un curandero carismático.

Nada es lo que parece en ese lugar, donde luchan por reclamar al niño mientras cuestionan su propia realidad. Todo sucede en un tono de terror psicológico inspirado en la novela homónima de Peter Cameron , publicada en 2020. El guion, inicialmente de Patrick Marber, fue reescrito por Paul Thomas Anderson y Scorsese recomendó a DiCaprio revisar Vértigo de Hitchcock como referencia.

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ambos ganadores del Oscar, no solo protagonizan sino que producen la cinta a través de sus compañías Appian Way y Excellent Cadaver. El elenco se completa con otras estrellas como Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson, Jared Harris y Welker White.

Por otro lado, Scorsese repite dupla con el mexicano Rodrigo Prieto en fotografía y Thelma Schoonmaker en edición, sellos de su estilo visual.

Palmarés de Martin Scorsese y expectativas

Martin Scorsese acumula un palmarés impresionante después de décadas de carrera. Ganó el Oscar al Mejor Director por The Departed (2006), tras nueve nominaciones previas, igualando el récord histórico. Posee la Palma de Oro en Cannes por Taxi Driver (1976), el premio al Mejor Director allí por After Hours (1986) y el León de Plata en Venecia por Goodfellas (1990). Sus películas han sumado decenas de Globos de Oro, BAFTA, Emmy y más, con obras maestras como Raging Bull, Goodfellas, The Aviator, The Wolf of Wall Street y Killers of the Flower Moon (2023)...

Esta nueva entrega marca el regreso de Scorsese tras la pausa después de Killers of the Flower Moon. Se espera que What Happens at Night lidere la temporada de premios como suelen acostumbrar las creaciones del mítico director , fusionando su maestría en dramas criminales con horror psicológico.

Aunque no hay fecha de estreno confirmada por Apple TV, el rodaje en curso sugiere un lanzamiento en 2027, posiblemente en festivales como Cannes o Venecia.