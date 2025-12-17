Martin Scorsese SE RINDE ante Frankenstein de Guillermo del Toro: “Soñé con ella”

No cabe duda que Frankenstein de Guillermo del Toro ha sido una de las mejores películas de 2025. Recientemente, el cineasta Martin Scorsese - famoso por obras como Buenos Muchachos, Taxi Driver y El Irlandés - llenó de elogios la obra del mexicano, calificándola de “excepcional”. Las declaraciones del emblemático director de cine se dieron durante un panel posterior a la proyección de la cinta.

¿Qué dijo Martin Scorsese sobre 'Frankenstein' de Guillermo del Toro?

Según reveló el director y guionista de origen neoyorquino, una vez que terminó de ver la versión de Del Toro de la obra de Mary Shelly, no pudo evitar soñar con ella, pues asegura que se trata de un filme tan excepcional que “simplemente se te queda grabado”.

“De hecho… la soñé. Es una obra extraordinaria. La película se te queda grabada. Simplemente se te queda grabada. Es muy conmovedora. Una proeza extraordinaria. Una gran ópera”, sentenció Scorsese frente a Del Toro y los protagonistas de la cinta, Oscar Isaac (Victor Frankenstein) y Jacob Elordi (La Creatura).

'Frankenstein' de Guillermo del Toro apunta a ser un éxito en los Oscars: Ya es semifinalista en estas categorías

Desde su estreno limitado en cines hasta su llegada al streaming, Frankenstein de Guillermo del Toro no ha hecho más que recibir halagos. La mayoría de sitios web, especializados en críticas de cine, la califican con una puntuación excepcional. Actualmente, la cinta cuenta con 11 nominaciones a los Critics Choice Awards y cinco a los Globos de Oro. Además, se perfila como una de las favoritas en la próxima edición de los Premios Oscar.

Si bien la lista de nominados se dará a conocer hasta enero, la película ya es semifinalista en seis categorías. Estas son: Mejor Casting, Fotografía, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Sonido y Efectos Visuales. No obstante, gracias a las excelentes críticas, todo apunta a que Del Toro también podría ser nominado como Mejor Director, mientras que Oscar Isaac y Jacob Elordi podrían aparecen en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto, respectivamente. Sin embargo, dado que no hay una “lista corta” para estas, no queda más que esperar hasta enero.

¿Cuántos Premios Oscar tiene Guillermo del Toro?

De resultar nominado, Guillermo del Toro podría sumar su cuarta estatuilla dorada, pues el cineasta mexicano cuenta con un total de tres premios Oscar a su nombre, además de múltiples nominaciones por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés).