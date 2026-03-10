Dot Rotten: Todo sobre la muerte del colaborador de Ed Sheeran

La BBC informó recientemente una noticia que ha sacudido los cimientos de la música urbana: el rapero británico Dot Rotten falleció a los 37 años a causa de extrañas circunstancias. El artista, cuyo nombre real era Joseph Daniel Joel Ellis-Stevenson, nació en Londres en 1988 y se consolidó como una de las mentes más brillantes y versátiles de su generación. Su debut con el álbum de estudio “Voices In My Head” en 2013.

¿Por qué la muerte del rapero resulta tan misteriosa?

Aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido reveladas oficialmente por la familia, diversos informes indican que el artista se encontraba en Gambia al momento de su muerte. Lo que hace este suceso aún más doloroso para sus seguidores es que su partida ocurre apenas unos días después del lanzamiento de su último sencillo, "Psalms For Praize", una obra que parecía marcar un compromiso renovado con su arte y una nueva etapa espiritual.

¿Con qué artistas colaboró Dot Rotten?

Dot Rotten no solo fue un MC; fue un arquitecto sonoro que operó bajo diversos seudónimos como Zeph Ellis, Who's British?, Three-Six y Terror Child.

En 2012, alcanzó el Top 20 con "Overload", una canción improvisada que nació de su lucha personal contra la depresión mayor y que conectó profundamente con miles de seguidores que se vieron reflejados en su honestidad.

Fue muy reconocido mayormente por sus colaboraciones en "Goodbye to You" de Ed Sheeran y "Speeding By" de Mz. Bratt. También apareció en "Dub on the Track" de Cher Lloyd, consolidándose como un nombre respetado en la industria del Reino Unido.

Su ética de trabajo era legendaria; era capaz de escribir hasta cuatro canciones por día. Para él, terminar un gancho musical era cuestión de una hora una vez que el ritmo le inspiraba.

En su última canción, Dot Rotten dejó lo que hoy suena como un testamento profesional, afirmando que cuidaba su carrera con la devoción de un voto matrimonial. Pese a la fama y los desafíos de la industria, siempre se definió como alguien con los pies en la tierra, cuya misión principal era unir a las personas a través de la música.

Lee también: Cancelan la serie de “Ted” por presupuesto: El astronómico costo de cada episodio