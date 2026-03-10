Cancelan la serie de “Ted” por presupuesto: El astronómico costo de cada episodio

Seth MacFarlane, la mente creativa y la voz inconfundible detrás de “Ted”, admitió recientemente que Universal y Peacock no tienen planes de continuar con la versión live-action de la precuela. El motivo principal es estrictamente financiero: producir cada episodio de apenas 22 minutos requería un despliegue de efectos visuales (CGI) comparable al de una superproducción cinematográfica de “Los Vengadores”.

¿Cuánto cuesta realmente hacer cada capítulo de “Ted”?

La precisión técnica necesaria para que un oso de peluche interactúe de forma realista con humanos es, hoy en día, un desafío económico insostenible para el streaming. MacFarlane detalló que la carga de trabajo semanal era simplemente inalcanzable sin la experiencia técnica acumulada en las dos películas originales (2012 y 2015).

Según las revelaciones del creador, cada capítulo de 22 minutos tendría un costo de entre 8 y 10 millones de dólares. Esta cifra astronómica se debe a que un equipo de efectos visuales de élite en Melbourne, Australia, realizaba un trabajo titánico para animar e integrar a Ted en cada escena junto a Max Burkholder (el joven John Bennett). El nivel de detalle en el pelaje, la iluminación y la sincronización labial elevaba el presupuesto a niveles que pocos programas de televisión pueden justificar.

Aunque MacFarlane asegura que "siempre hay una manera de hacer las cosas", por ahora la puerta para una tercera entrega live-action está cerrada. De hecho, la última escena de la temporada 2 fue diseñada deliberadamente como un puente directo hacia la interpretación de Mark Wahlberg en la primera película, cerrando el ciclo cronológico.

¿Se acabó para siempre el osito de peluche para adultos?

Para los fans que no están listos para decir adiós, el universo de Ted se expandirá en una dirección diferente y sumamente ambiciosa. MacFarlane y Peacock han anunciado una nueva serie animada que retomará la historia justo donde quedó Ted 2.

Lo más emocionante de este nuevo proyecto, que marcará el pulso del entretenimiento en este 2026, es el regreso confirmado del elenco original de las películas, algo que los seguidores pedían a gritos. La serie contará con las voces de:

Seth MacFarlane (Ted)

Mark Wahlberg (John Bennett)

Amanda Seyfried (Samantha)

Jessica Barth (Tami-Lynn)

Este cambio de formato permitirá explorar tramas más alocadas sin las restricciones presupuestarias del CGI de alto nivel, manteniendo la esencia irreverente que convirtió a la franquicia en un icono de la comedia contemporánea.

Lee también: ¿Cómo suena “Tití me Preguntó” en japonés? Bad Bunny tiene la respuesta: VIDEO