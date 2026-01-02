Nada está claro: la llamada que rodea la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La hija del actor Tommy Lee Jones, Victoria, fue encontrada muerta durante la madrugada del día de Año Nuevo en un hotel de California. El hecho ocurrió en el Fairmont San Francisco, un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, y motivó la intervención de equipos de emergencia y autoridades locales.

911 call reveals Tommy Lee Jones’ daughter’s possible cause of death: ‘Color change’ https://t.co/r0mekgIAVx pic.twitter.com/m4MRsTWWoJ — New York Post (@nypost) January 2, 2026

De acuerdo con información publicada por TMZ , la llamada de emergencia se registró a las 2:52 a. m. y fue clasificada como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, según el audio de despacho de Broadcastify citado por el medio. Al llegar al lugar, los paramédicos evaluaron a la mujer adulta y la declararon muerta en la escena.

Victoria tenía 34 años. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del fallecimiento ni han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue hallada.

Click aquí para escuchar la llamada de emergencia

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Intervención de los servicios de emergencia

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a TMZ que las unidades del SFFD acudieron al Fairmont San Francisco tras recibir un reporte por una emergencia médica en horas de la madrugada. Una vez en el lugar, los paramédicos realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron el fallecimiento.

Posteriormente, la escena fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para continuar con el procedimiento habitual en este tipo de casos. Según el reporte policial, los agentes acudieron aproximadamente a las 3:14 a. m. tras recibir el aviso sobre la muerte de una persona en el hotel.

Investigación en curso y datos oficiales

El Departamento de Policía de San Francisco indicó que, al llegar al hotel, sus agentes se reunieron con los paramédicos que ya se encontraban en el lugar. El médico forense realizó una investigación inicial y asumió el caso para determinar la causa de la muerte.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si existen indicios de un hecho criminal ni han confirmado si se trató de una sobredosis. Tampoco se han difundido resultados preliminares de la investigación forense. El caso permanece abierto y bajo análisis de las instancias correspondientes.

TMZ informó que se intentó obtener una declaración por parte de un representante de Tommy Lee Jones, aunque hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial.

Trayectoria de Victoria Lee Jones

Victoria nació del matrimonio entre Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Durante su infancia y adolescencia tuvo una breve participación en el mundo de la actuación. Debutó en la película Hombres de Negro II (2002), cuando aún era menor de edad.

Posteriormente, participó en la serie One Tree Hill (2003) y en el filme Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), dirigido por su padre. En esta última producción también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien se desempeñó como fotógrafa.