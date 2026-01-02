Hija de Tommy Lee Jones es encontrada muerta en un hotel en San Francisco ¿Qué le pasó?

Este jueves 1 de enero de 2026, la hija de Tommy Lee Jones fue encontrada sin vida en un hotel en San Francisco. De acuerdo con los primeros informes, esta situación se encuentra bajo investigación y no se ha revelado cuál fue la causa de muerte de la hija del mítico autor.

¿Cómo se llama la hija de Tommy Lee Jones que fue encontrada sin vida?

La hija del actor Tommy Lee Jones se llamaba Victoria Jones, y fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont en San Francisco en Estados Unidos durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026. De acuerdo con el portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco le reveló a TMZ que, los servicios de emergencia acudieron al inmueble aproximadamente a las 2:52 horas de la mencionada fecha, esto debido a una llamada de emergencia.

Este caso fue trasladado al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Forense para poder continuar con esta investigación. Por otro lado, la policía le dio a conocer a TMZ que, alrededor de las 03:14 horas de la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, los oficiales llegaron al hotel luego de recibir un reporte sobre una supuesta persona ya sin signos de vida.

Las autoridades correspondientes dieron a conocer que, cuando los paramédicos hicieron una evaluación en el cuerpo y la mujer fue declarada muerta en el mismo sitio. Cabe señalar que, hasta el momento no se sabe cuál fue la causa oficial de la muerte de la hija del actor, y de igual manera, ni Tommy Lee Jones ni su mánager han dado una declaración sobre el fallecimiento de Victoria.

¿Quién era Victoria Jones?

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, durante su juventud pudo incursionar por un breve momento en la actuación, de hecho, debutó en el 2002 en Men in Black II, posteriormente pudo aparecer en la serie One Tree Hill en el 2003 y en la cinta Los tres entierros de Melquiades Estrada en 2005, esta película fue dirigida por su padre y donde de igual manera compartió vestuario con Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa de dicho proyecto, sin embargo, decidió seguir en otros proyectos personales y su vida era muy privada.

