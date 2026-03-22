Conoce el sorpresivo personaje que Patrick Dempsey interpreta en nueva serie

Patrick Dempsey está de vuelta oficialmente a la televisión con un giro que nadie veía venir, interpretando a un personaje atípico en la serie de FOX Memory of a Killer.

El rol es de un sicario que enfrenta un Alzheimer de inicio temprano mientras intenta conservar su identidad y sobrevivir a su propia mente. La serie mezcla thriller, drama familiar y acción, poniendo al actor frente a uno de los retos más inusuales de su carrera.

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Patrick Dempsey y su personaje en Memory of a Killer

En la historia, Dempsey da vida a un hombre que lleva una doble existencia, por un lado, es un asesino profesional; por el otro, es alguien que empieza a perder recuerdos, códigos de seguridad y hasta el control de sus acciones cotidianas.

En la trama, esa fragilidad se vuelve evidente en escenas como olvidar dónde guardar un arma o extraviarse en el bosque, detalles que elevan el suspenso y humanizan al protagonista.

La personalidad del personaje está construida de forma clara. Es calculador y violento, pero al mismo tiempo está atrapado por una enfermedad que lo va debilitando poco a poco. Esa combinación lo vuelve impredecible y vulnerable, justo lo contrario del tipo de galán luminoso y seguro que muchas veces definió la imagen pública del actor.

Dempsey explicó que aceptó el papel porque no suelen ofrecerle personajes de este tipo y porque le atrajo tanto la capa criminal como el reto de encarnar a un hombre con demencia y Alzheimer. Además, contó que recibió la propuesta con urgencia y tuvo que decidir en menos de 24 horas, algo que muestra el nivel de confianza que el proyecto depositó en él desde el inicio.

El nuevo papel de Patrick Dempsey y el contraste con su carrera

Patrick Dempsey se hizo famoso sobre todo por interpretar al doctor Derek Shepherd en Grey’s Anatomy , papel que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense y le dio proyección internacional. Antes de eso, ya había ganado atención con películas como Can’t Buy Me Love y Loverboy. Más adelante consolidó su popularidad con títulos como Sweet Home Alabama, Enchanted, Made of Honor y Bridget Jones’s Baby.

Por eso, su nuevo personaje en FOX es uno que llama especialmente la atención, pues ya no es el médico ni el galán romántico, sino un hombre al borde del colapso mental que debe resolver crímenes mientras su memoria se aminora.

Su carrera lo llevó de los romances juveniles al fenómeno masivo de Grey’s Anatomy y después a proyectos de cine y televisión que reforzaron su versatilidad; ahora, con Memory of a Killer, es una nueva muestra de que es capaz de interpretar cualquier papel que tenga al frente.

En otras palabras, este no es solo otro regreso a la pantalla chica, es un personaje que le exige otra forma de actuación y que representa un reto personal. Y justamente ahí está el atractivo de Patrick Dempsey porque toma la imagen del actor que el público conoce y la enfrenta con un rol mucho más oscuro, complejo y retador.