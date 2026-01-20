¿Dónde comprar las entradas de la gira de Ricardo Arjona en Estados Unidos?

No es solo un tour, es el regreso de uno de los artistas más influyente en las baladas románticas. Tras romper récords en su natal Guatemala con 27 funciones agotadas, Ricardo Arjona está listo para dar inicio a su tour "ARJONA, lo que el seco no dijo" por Estados Unidos .

Este tour no es un compromiso más en el calendario del cantautor de 61 años. Él mismo lo ha definido como la gira “más grande y ambiciosa” de su carrera.

¿Dónde comprar las entradas? Boletos y fechas confirmadas

La gira iniciará oficialmente el viernes 30 de enero en el Allstate Arena de Rosemont, Illinois. Este recinto, hogar de los Chicago Wolves, será el termómetro inicial de una travesía de 38 conciertos que se extenderá hasta abril.

Las entradas pueden adquirirse principalmente a través de LiveNation, la web de Ricardo Arjona Tour y Ticket Master . Para los residentes del área triestatal, la expectativa es máxima: Arjona no solo se presentará en el UBS Arena de Elmont el 7 de febrero, sino que ha confirmado dos llenos totales consecutivos en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

En el sur, la "Arjonamanía" se concentrará en el Kaseya Center de Miami, donde el guatemalteco ha programado cinco funciones, un hito que pocos artistas de habla hispana pueden presumir en la "Ciudad del Sol".

¿Ricardo Arjona en bicicleta por Estados Unidos?

Lo que hace especial esta etapa de Ricardo Arjona es la cercanía que ha mostrado en sus plataformas digitales. Recientemente, el músico compartió un clip que se volvió viral donde llega a uno de los recintos de ensayo en bicicleta, preguntando con total naturalidad: "¿dónde están los camerinos?".

"Modo gira. Modo emoción. Esto de prepararse es lo mejor que hay. Bendito sea el milagro que hoy nos hace coincidir", escribió el artista en sus redes sociales.

¿Cuáles son las canciones que interpretará Ricardo Arjona?

La gira pasará por puntos importantes. Ciudades como Charlotte, Houston, Dallas, Los Ángeles, Phoenix (Glendale) y San Diego recibirán la descarga de éxitos como “El problema”, “Minutos” y “Pingüinos en la cama”. El cierre del tour incluirá paradas en Nashville, Atlanta y el imponente Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Fechas de la gira por Estados Unidos:

