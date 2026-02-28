Latinoamérica orgullosa: Bruno Mars honra a Puerto Rico en su nuevo álbum

Bruno Mars lanzó este fin de semana su nuevo álbum “The Romantic”, donde hizo más clara que nunca su conexión con Puerto Rico y lo convirtió en un elemento clave del proyecto.

El cantante oriundo de Honolulú tomó su herencia familiar boricua y la tradujo en un homenaje musical que mira a la isla desde la memoria, la casa y las canciones que lo marcaron, dándole el peso que merece a un país que ha parido a tantos artistas de renombre a nivel mundial y que es cuna de varios géneros musicales ricos en ritmos.

De hecho, en este nuevo disco, Bruno Mars rinde tributo a leyendas como Héctor Lavoe y Tito Puente, dejando claro que su identidad musical también se fue forjando desde ritmos latinos como la salsa.

Puerto Rico presente en el nuevo álbum de Bruno Mars

El homenaje a Puerto Rico aparece integrado al relato amoroso del disco, como un fondo afectivo que conecta pareja, familia y origen. En lugar de convertirlo en un centro netamente turístico, Bruno Mars plasma esa herencia como una memoria que sigue viva en su música actual, una que también lo acompañó en su etapa de desarrollo como artista y que ahora decidió traer al presente con un detalle notable.

Tras una década sin publicar un disco en solitario desde “24K Magic” y luego de su etapa retro con Silk Sonic, Bruno Mars regresa con un proyecto que usa el amor como tema central, pero con acentos culturales muy claros.

“The Romantic” se describe como un recorrido de seducción, reconciliación, conflicto y vulnerabilidad con una narrativa que se siente como “conversación privada”. El álbum abre con “Risk It All”, que irrumpe con trompetas mariachis para armar una “serenata moderna” y desde ahí mantiene la energía alta, aunque sin perder el tono romántico.

En el plano sonoro, el disco mezcla “Cha Cha Cha” con cadencia de salsa y un toque contemporáneo, mientras “I Just Might” recupera el costado más vintage y funky. También hay espacio para la introspección con “Nothing Left”, la cual se apoya en piano y voz. Ya para el cierre aparece “Dance With Me” que funciona como un tema de “reconciliación”.

Nueva etapa de Bruno Mars antes del nuevo álbum

En su momento reciente de carrera, el lanzamiento se presenta como un regreso que también marca el arranque de una gira mundial anunciada para iniciar el 10 de abril en Las Vegas.

Bruno Mars, entonces, volvió con un álbum en el que apuesta por un romanticismo que también abraza su lado latino, con Puerto Rico como referencia emocional y cultural.