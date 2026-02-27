“The Romantic”: 4 maneras de Bruno Mars de rendir tributo a la cultura LATINA

Con el reciente lanzamiento de “The Romantic”, el nuevo álbum de estudio de Bruno Mars, el panorama musical ha dado un vuelco hacia la nostalgia y el respeto cultural. Los estilos del artista fueron resaltados con una sofisticación única al integrar mariachi y son cubano, especialmente en temas como “Risk It All” o “Something Serious”.

Bruno Mars confundió inicialmente a los fanáticos cuando lanzó en enero “I Just Might”, con ritmos a los que tiene muy acostumbrados a sus fans: manteniendo el estilo funk-soul con tintes sesenteros y guiños al doo-wop. Pero con el nuevo álbum ya en la calle, la apuesta es clara: Mars, un romántico musical, demostró que este álbum lo llevó al siguiente nivel al evidenciar la profunda admiración que tiene por sus raíces latinas.

¿Qué inspiración tomó Bruno Mars de la cultura latina?

La balada con mariachi: El primer sencillo del álbum, “Risk It All”, es una increíble balada grabada junto a mariachis. El videoclip refuerza este homenaje al haber sido filmado en la Guardian Angel Catholic Church de Los Ángeles

Inspiración en los grandes intérpretes: Según los seguidores, Mars pudo haberse inspirado en la fuerza vocal de Marc Anthony o la emotividad de Alejandro Fernández para darle ese "sentimiento" latino a sus nuevas composiciones.

El resurgimiento del latin rock: En el tema “Something Serious”, el ritmo es diferente pero profundamente latino. Se trata de un tema latin rock setentero con una influencia directa de “Oye Como Va”, la pieza popularizada por Santana y compuesta originalmente por el maestro Tito Puente.

Referencia al baile cubano: En la canción “Cha Cha Cha”, el artista hace referencia directa al icónico baile cubano de los años 50, logrando una amalgama perfecta con la inspiración rítmica de “Back Stabbers” de The O’Jays.

¿En qué ciudades se presentará Bruno Mars en Estados Unidos próximamente?

10 de abril: Las Vegas, NV — Allegiant Stadium

11 de abril: Las Vegas, NV — Allegiant Stadium (Nueva fecha)

14 de abril: Glendale, AZ — Estadio State Farm

15 de abril: Glendale, AZ — Estadio State Farm (Nueva fecha)

18 de abril: Arlington, TX — Globe Life Field

19 de abril: Arlington, TX — Globe Life Field (Nueva fecha)

22 de abril: Houston, TX — Estadio NRG

25 de abril: Atlanta, GA — Estadio Bobby Dodd en Hyundai Field

26 de abril: Atlanta, GA — Estadio Bobby Dodd en Hyundai Field (Nueva fecha)

29 de abril: Charlotte, NC — Estadio Bank of America