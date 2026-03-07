Salen a la venta monedas edición limitada por 30 años de las Spice Girls

Las Spice Girls han causado furor en las redes sociales en los últimos días luego de que Royal Mint lanzara monedas oficiales por los 30 años de carrera del grupo musical, un evento que ha emocionado a cientos de miles de fans en todo el mundo.

Se trata de un tributo que conmemora su debut en 1996 y el impacto del “girl power”. Para los seguidores, significa una pieza de historia que conecta especialmente con la euforia de los 90.

Las Spice Girls se reunieron para actuar en la fiesta del 50 cumpleaños de Victoria Beckham

Poseer una moneda edición limitada es contar con una pieza de colección invaluable y la sensación de revivir el empoderamiento que inspiró a millones de mujeres y niñas en un fenómeno cultural que trascendió fronteras.

Incluso, es todavía más especial al estar viviendo en un mundo digital, pues una pieza tangible siempre se valora.

Detalles exclusivos de las monedas de las Spice Girls

La Royal Mint, encargada de monedas británicas oficiales, diseñó estas piezas con la artista Ffion Gwillim. El reverso muestra siluetas coloridas de las cinco artistas principales con autógrafos auténticos y la frase "30 Years of Girl Power". Por otro lado, el anverso lleva el retrato de King Charles III.

Estando limitadas a 15.000 unidades por diseño a nivel global, los precios inician en 18.50 libras esterlinas para la más básica en el sitio web de Royal Mint .

Son las primeras monedas para un grupo femenino de la colección de Royal Mint.

El nuevo lanzamiento subraya cómo las Spice Girls siguen vigentes. La demanda ya es alta, con ventas online disparadas. De hecho, expertos predicen que pueden subir de precio al acabarse la existencia por lo únicas que son las piezas.

La carrera legendaria de las Spice Girls

En 1994, Emma Bunton (Baby), Geri Halliwell (Ginger), Victoria Beckham (Posh), Melanie Brown (Scary) y Melanie Chisholm (Sporty) formaron las Spice Girls en Londres. Su primer sencillo, Wannabe, se hizo tendencia en 1996, fue topping charts en 37 países y vendió más de siete millones de copias.

El álbum Spice vendió 23 millones, convirtiéndose en el debut femenino más exitoso de la historia en esa época. Temas como "Say You'll Be There" y "2 Become 1" fueron par de muestras que definían perfectamente su estilo y sus mensajes de autoestima femenina. Spiceworld (1997) sumó 14 millones, con hits como "Spice Up Your Life".

Vendieron más de 85 millones de discos mundialmente, ganando premios como dos BRIT Awards y nominaciones a los Grammy .

Hace más de 10 años, actuaron en la ceremonia de Londres 2012 y causaron furor en todo el planeta. Hoy su influencia persiste en artistas como Little Mix u Olivia Rodrigo.