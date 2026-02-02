¡SALPICADO! Caso Blake Lively y Justin Baldoni involucra a Ben Affleck y Jennifer Garner

El drama que rodea a la película "It Ends with Us" sigue salpicando a diferentes actores de Hollywood entre la disputa de Blake Lively y Justin Baldoni. El Daily Mail reportó que ahora las personas involucradas en el caso son Ben Affleck y Jennifer Garner, y por qué él tomó distancia de Lively.

Todo empezó en 2010, cuando Ben Affleck "descubrió" a Blake Lively para su filme “The Town”. En aquel entonces, Affleck no escatimaba ni en lujos ni en elogios y comparaba el talento de la actriz con grandes sumas de dinero. Pero detrás de la química en pantalla, había una tensión que Jennifer Garner, entonces esposa de Affleck, nunca olvidó.

¿Por qué Blake Lively buscaba a Ben Affleck?

Fuentes cercanas revelaron al Daily Mail que Lively habría buscado el consejo y el apoyo de Affleck para manejar su crisis pública con Baldoni. Sin embargo, Affleck se distanció por completo de ella, ya que prefiere proteger su estabilidad personal con la madre de sus hijos.

"Ben no veía ninguna razón para involucrarse en la saga de ‘It Ends with Us’", declaró una fuente. "Sabía que iniciar un diálogo con Blake traería malos recuerdos a Jen".

Recordemos que durante el rodaje de 2010, los tabloides especulaban sobre la cercanía de la pareja, y aunque Garner confiaba en su esposo, siempre existió el temor de que él recayera en sus "antiguos hábitos de playboy" por trabajar con actrices menores que él.

¿Cómo empezó el acercamiento de Blake Lively y Ben Affleck?

Para entender este distanciamiento de Affleck hay que recapitular el 2011. En aquel momento se filtró una serie de imágenes íntimas que supuestamente era Lively. En los rumores, según Daily Mail, se decía que esas fotografías las había tomado para Affleck durante su tiempo juntos en Boston. Pero el equipo de Lively negó la veracidad de las imágenes.

Tras su divorcio en 2018, Ben y Jennifer lograron consolidar una relación de co-paternidad ejemplar por sus tres hijos: Violet, Finn y Samuel. Por lo que involucrarse en la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni podría ser perjudicial para él.