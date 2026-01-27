¿Ya no son amigas? Taylor Swift y Blake Lively están distanciadas tras filtración de mensajes

Aunque pocas amistades parecían tan inquebrantables como la de Taylor Swift y Blake Lively, todo pudo haber cambiado tras la filtración de una serie de mensajes de texto privados que salieron a la luz en la demanda entre Lively y el actor Justin Baldoni, fuentes cercanas aseguran que la relación entre la cantante y la actriz atraviesa su momento más tenso y distanciado.

Lo que comenzó como un apoyo incondicional en la privacidad de un chat de amigas, ahora es el principal tema en los tribunales, dejando a la intérprete de "Anti-Hero" en una posición de vulnerabilidad que nunca buscó.

Taylor Swift y Blake Lively en el Super Bowl 2024: Las celebridades de la gran final de la NFL|Getty Images

¿Qué tienen que ver los mensajes de Taylor Swift y Blake Lively? El origen del conflicto

La disputa legal, que tiene fijada una nueva fecha de juicio para el 18 de mayo de 2026, se centra en las acusaciones de Blake Lively contra Justin Baldoni por acoso sexual y angustia emocional intencional. No obstante, la defensa de Baldoni ha contraatacado con una narrativa que involucra directamente a Swift.

Según los documentos presentados, Baldoni sostiene que Lively utilizó su red de contactos poderosos para manipular la opinión pública y controlar la producción de su reciente proyecto cinematográfico. La filtración de los mensajes de texto, adquiridos por DailyMail, ha revelado que Taylor Swift fue citada por el equipo legal de Baldoni el año pasado, lo que marca el inicio de la pesadilla para la estrella del pop.

¿Qué dicen los mensajes expuestos en tribunales?

Los intercambios de 2023 y 2024 muestran a Blake Lively pidiendo favores a Swift para ganar poder sobre Baldoni. En uno de los textos más virales, Lively se refiere a Taylor y a su esposo, Ryan Reynolds, como sus "dragones", comparándose a sí misma con Khaleesi de “Game of Thrones”: "Tengo algunos dragones... mis hermosos monstruos", sugiriendo que sus amigos protegían sus intereses.

Por su parte, los mensajes de Swift revelan consejos tácticos sobre cómo manejar la presencia de su música en los tráileres para quitarle autoridad a Baldoni: "Si Justin fuera estratégico... sería como ninguna Taylor Swift en el tráiler, porque eso te da más poder sobre la película".

¿Cómo se siente Taylor Swift al ser expuesta públicamente?

Fuentes cercanas a la cantante dijeron a Us Weekly que Taylor Swift se siente profundamente afectada por la situación. "Tener sus mensajes publicados la hizo sentir expuesta y un poco violada , como si algo privado de repente ya no fuera suyo", afirmó un allegado.

La molestia de Swift radica en que ella solo intentaba ser una buena amiga en un entorno que consideraba seguro, sin intención de participar en un "plan maestro" para destruir la carrera de nadie.