Así se veían 10 años atrás: las celebridades que se unieron al trend de 2016 vs. 2026

Lo que comenzó como un simple ejercicio de memoria en las redes sociales se transformó en el primer gran trend viral del 2026. Bajo el mantra "2026 is the new 2016", una oleada de celebridades ha decidido desempolvar sus archivos digitales para celebrar el décimo aniversario de un año que, para muchos, representó la cúspide de la cultura pop.

¿Las reinas del "Throwback"? Mira la publicación de Kylie Jenner y Selena Gomez

La participación de las grandes figuras del entretenimiento ha validado este reto como una cápsula del tiempo necesaria para la Generación Z y los Millennials.

Kylie Jenner: La empresaria, quien fue el referente estético absoluto de aquella época, causó conmoción al publicar imágenes de su era "King Kylie". Con el cabello turquesa y sus icónicos Lip Kits, Jenner recordó a sus seguidores que ella inventó el rostro que dominó Instagram durante años. "Tenías que haber estado ahí", sentenció en su publicación.

Selena Gomez : La estrella global generó una verdadera revolución al liberar archivos inéditos de su Revival Tour. Las imágenes muestran a una Selena enérgica, con looks de escenario que hoy se consideran clásicos, permitiendo a sus fans contrastar su evolución hacia la mujer madura y empresaria que es hoy.

Dua Lipa: La británica también se sumó al trend compartiendo fotos de sus inicios, cuando sencillos como "Hotter Than Hell" apenas comenzaban a sonar, mostrando una mezcla de streetwear noventero que hoy vuelve a ser tendencia.

La nostalgia no solo es individual, sino colectiva. Actrices como Lucy Hale y Sasha Pieterse desbloquearon recuerdos fundamentales al publicar fotos del elenco de Pretty Little Liars, recordando la era en la que las "mentirosas" dominaban las conversaciones nocturnas en redes sociales.

Por su parte, Shay Mitchell y Eva Longoria revivieron el espíritu de Indio, California, con las ya legendarias coronas de flores y los filtros de festival. Según Mitchell, las imágenes de 2016 son la "definición gráfica" de una vibra que hoy, en 2026, se intenta emular con una mezcla de ironía y añoranza.

¿Por qué el 2016 es tendencia diez años después?

El análisis de esta tendencia sugiere un factor generacional clave. Quienes hoy lideran el consumo digital en sus 20s, vivieron en 2016 sus años formativos. Fue la época de los chokers, el Mannequin Challenge y canciones como "Closer" de The Chainsmokers.

En un 2026 tecnológicamente avanzado, la vuelta a las fotos borrosas, los espejos de la cocina y la estética "glam" de hace diez años funciona como un refugio hacia una época que se percibía como más simple y auténticamente divertida.