De “Las Perdidas” a Selena Gomez: el audio que ROMPIÓ las redes

En una jugada maestra de marketing digital que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores en México y Estados Unidos, Selena Gomez ha consolidado su conexión con el público mexicano. La empresaria y artista utilizó la cuenta oficial de su marca, Rare Beauty, para promocionar el nuevo bronceador en polvo mate Warm Wishes empleando un audio viral de Paola Suárez, integrante del grupo "Las Perdidas".

El material muestra a la estrella de ascendencia mexicana aplicándose el maquillaje mientras de fondo se escucha la característica voz de Suárez diciendo: "Miren comadres".

¿Cómo reaccionaron los fanáticos mexicanos?

La respuesta de la comunidad digital fue inmediata, acumulando cientos de miles de reproducciones en cuestión de horas. Los fanáticos inundaron la sección de comentarios con referencias directas al universo de "Las Perdidas". Entre las frases más destacadas se encuentran:

“Rare Suárez con 2, 3 productos”, parodiando la frase "2, 3 trucos" de la influencer.

“Selena sabe de la existencia de nuestra patitas”, haciendo referencia al apodo de Paola Suárez.

“Súbanle el sueldo al de marketing”, aplaudiendo la estrategia de localización de la marca para el mercado hispano.

A pesar de la magnitud de la mención, hasta el momento ni Paola Suárez ni sus compañeras de grupo, Wendy Guevara o Karina Torres, han emitido un comunicado oficial. Cabe destacar que este no es el primer acercamiento de "Las Perdidas" con figuras de la talla de Hollywood, tras haber recibido atención previa de estrellas como Ariana Grande.

Desde el lanzamiento de Rare Beauty en 2020, Selena Gomez ha buscado que su marca sea un reflejo de autenticidad y salud mental. Este tipo de interacciones en plataformas como TikTok demuestran que, más allá de ser una marca de lujo, busca integrarse en la conversación cotidiana de sus consumidores.

¿Cómo reaccionó Paola Suarez al sismo de magnitud 5.0 en México?

Mientras este fenómeno digital ocurría, la realidad en México presentaba momentos de tensión. Durante la madrugada de este 16 de enero de 2026, un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en San Marcos, Guerrero, sacudió la capital del país.

Paola Suárez, quien se encontraba hospedada en el piso 11 de un hotel en la Ciudad de México, dijo: "Hermanas, está temblando y estoy en la mera punta. Me hinqué, se los juro que me hinqué".