Tour de Harry Styles en Estados Unidos: La razón por la que se VIRALIZÓ el precio de las entradas

El anuncio de la residencia de 30 noches de Harry Styles en el Madison Square Garden de Nueva York ha generado una movilización masiva de seguidores hacia las plataformas de venta. Sin embargo, tras la apertura de las primeras preventas para la gira "Together, Together", el entusiasmo se ha visto opacado por el costo real que implica ver al británico en su único destino confirmado dentro de los Estados Unidos para este 2026.

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Aperture", la demanda alcanzó niveles críticos, lo que se refleja directamente en la estructura tarifaria gestionada a través de Ticketmaster .

¿Cuáles son los precios para el Madison Square Garden?

Para los conciertos en Nueva York los precios oficiales de las entradas estándar se han situado en un rango que va desde los $94.15 dólares hasta los $1,179.40. Estas cifras ya incluyen los cargos por servicio, aunque varían significativamente dependiendo de la ubicación y la cercanía al escenario principal.

A diferencia de giras anteriores, la disponibilidad de tickets por debajo de los $100 ha sido sumamente limitada, concentrándose la mayor parte de la oferta en los niveles intermedios del recinto neoyorquino, donde los precios promedio superan los $350.

¿Cuánto cuestan los paquetes VIP de "Together, Together"?

Para los seguidores que buscan una experiencia más cercana y exclusiva, Styles ha diseñado paquetes especiales que elevan considerablemente el presupuesto:

Paquete Together: Con un costo de $1,151.70 dólares, este es el nivel más alto de hospitalidad para la gira en EE. UU.

Paquete KISS: Una opción premium que se comercializa por $915.70 dólares.

Estos paquetes suelen incluir beneficios como acceso anticipado al recinto, artículos de merchandising de edición limitada y zonas de visualización privilegiadas, aunque no garantizan un encuentro personal con el artista.

¿Qué dijeron los fanáticos de Harry Styles en redes sociales?

La reacción de la comunidad de seguidores, conocida por su lealtad incondicional, ha sido inusualmente crítica en esta ocasión.

"Llamar a una gira 'Juntos, Juntos' cuando es inasequible para el 99% de la gente es una locura", comentó un usuario en Threads.

Otro seguidor en X (anteriormente Twitter) expresó: “Me temo que debe haber algún malentendido. ¿$1,000 por una entrada? Respirar cuesta $20 en esta economía. ¿A qué te refieres con que esto es para estar juntos?”.

Aún no se sabe si estos costos son responsabilidad del equipo de Styles o de las políticas de las boleteras.