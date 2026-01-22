Gira de Harry Styles 2026: tendrá residencias en Nueva York y otras ciudades

La espera terminó para los seguidores de Harry Styles. El artista británico de 31 años sorprendió al revelar los detalles de su nueva gira titulada “Together, Together”. Tras el éxito de su anterior tour, Styles apuesta por un formato de residencias exclusivas que llevará su música a los escenarios más emblemáticos como el Madison Square Garden de Nueva York.

Este anuncio llega apenas una semana después de confirmarse el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", que se estrenará el 6 de marzo.

¿Cómo será la residencia de Harry Styles en Nueva York?

Harry Styles decidió concentrar toda su energía en un solo recinto: el Madison Square Garden de Nueva York . El cantante protagonizará una residencia histórica de 30 noches, entre agosto y octubre de 2026, convirtiéndose en la parada más extensa de toda su trayectoria.

Styles no es un extraño en el MSG; en 2022 logró 15 noches consecutivas con el cartel de "sold out". Esta nueva apuesta de 30 fechas consecutivas busca superar todos los récords de recaudación y asistencia en la historia del recinto.

¿Cuáles son las fechas confirmadas para los conciertos de Harry Styles en 2026?

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y recorrerá estadios clave antes de llegar a suelo neoyorquino. También confirmó sus paradas en São Paulo y en la Ciudad de México.

¿Quiénes cantarán junto a Harry Styles?

El tour contará con teloneros de primer nivel que variarán según la sede:

Nueva York: Jamie XX

Ciudad de México: Jorja Smith

Londres: Shania Twain

Ámsterdam: Robyn

Australia: Baby J, Fousheé y Skye Newman

¿Cómo comprar los boletos para el concierto de Harry Styles? Guía de compra: Preventas y venta general para el Madison Square Garden

Debido a la alta demanda, los sistemas de boletaje establecieron un calendario estricto para las fechas en Nueva York (del 26 de agosto al 31 de octubre):

Registro de fans: Es obligatorio registrarse para la preventa antes de las 11:59 p. m. ET del 25 de enero.

Preventa American Express: Iniciará el 26 de enero para tarjetahabientes elegibles.

Venta general (Bloque 1): El 30 de enero para los conciertos programados entre el 26 de agosto y el 9 de octubre.

Venta general (Bloque 2): El 4 de febrero para los shows del 10 al 31 de octubre.