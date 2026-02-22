¿Quién fue Eric Dane? Mejores obras cinematográficas que dejó el autor de Grey’s Anatomy

La partida de Eric Dane ha dejado un gran vacío en el mundo del cine esta última semana, generando una tristeza colectiva al no poderlo ver más en pantalla para nuevas filmaciones, pero también un buen sabor de boca al saber que se marchó habiendo plasmado una marca imborrable en la cultura.

Fue villano, héroe de acción, romántico y cualquier papel que se le pidiera interpretar. Su muerte, confirmada a los 53 años, sacudió sobre todo a los fans de Grey’s Anatomy y de Euphoria, dos de sus filmaciones más importantes de carrera.

Off I Go | Muerte De George O’Malley | Grey’s Anatomy

En los últimos meses, el intérprete había hecho público que enfrentaba una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que deteriora progresivamente las funciones musculares. Justo ese fue el motivo que causó su deceso.

La noticia de su fallecimiento se conoció a través de un comunicado compartido por su familia y difundido por medios de comunicación, en el que señalaron que murió tras una “valiente batalla” y rodeado de sus seres queridos.

Eric Dane con papeles memorables en Grey’s Anatomy, Euphoria y Cuenta Regresiva

Si hay un rol que definió una era, ese fue el del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy , el cirujano plástico que se convirtió en uno de los personajes más recordados del drama médico. Su arco en la serie lo mostró como un hombre seductor, irónico y también vulnerable, tomando cada vez más importancia en el filme.

Con Euphoria, por otra parte, Eric Dane dio un giro radical al interpretar a Cal Jacobs, un padre de familia con una doble vida y un conflicto interno. En esa historia, su actuación se volvió casi una pieza central porque el personaje funcionó como detonante de tensiones familiares y de parte del trauma que pesaba sobre los jóvenes de la serie.

Ya en Cuenta Regresiva (“Countdown”), que fue uno de sus proyectos finales, Dane encarnó al agente Nathan Blythe, quien lideraba una fuerza especial en Los Ángeles después de un caso de alto impacto que obligó a distintas agencias a colaborar.

Eric Dane en cine: Bad Boys y otras actuaciones clave

En cine, Eric Dane también supo moverse con gran versatilidad, interpretando personajes con distintos perfiles, con títulos que lo conectaron con públicos distintos.

Entre los trabajos recientes aparece Bad Boys: Ride or Die, parte de una de las franquicias de acción y comedia más importantes de la década.

Otro ejemplo de su versatilidad fue “Valentine’s Day”, donde encarnó a un deportista famoso que enfrentó decisiones personales en medio del espectáculo mediático.

Por si fuera poco, también tuvo paso por “The Last Ship”, serie de acción donde lidera a un grupo en un mundo golpeado por una pandemia global, y por proyectos como “X-Men: The Last Stand” y “Burlesque”.

Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, después de luchar contra la ELA, diagnóstico que había revelado meses antes, pero su memoria quedó guardada en la mente y el corazón de sus verdaderos fanáticos.