Última hora: Timothy Busfield se ENTREGA tras orden de arresto

Tras emitirse una orden de detención por presuntos delitos de abuso sexual infantil, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (Servicio de Marshals de Estados Unidos) había intervenido oficialmente para localizar al reconocido actor y director Timothy Busfield. La noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Albuquerque (APD), reseñó PEOPLE . Horas más tarde, TMZ informó que Timothy Busfield se entregó voluntariamente.

A tres días de que se hiciera oficial la orden de arresto, el paradero del actor de 68 años había sido un misterio. Por lo que las autoridades federales habían unido fuerzas con la policía local ante la posibilidad de que el actor hubiera abandonado el estado de Nuevo México para evadir a la justicia.

¿Qué dice la investigación contra Timothy Busfield?

Según documentos judiciales obtenidos por medios especializados, se alega que Busfield participó en conductas sexuales ilegales con hermanos gemelos de 11 años. La relación entre el acusado y las presuntas víctimas se habría originado en el entorno profesional, específicamente en el set de la serie de FOX "The Cleaning Lady" (La Señora de la Limpieza), donde Busfield se desempeñaba como director.

La cronología de los hechos apunta a un patrón de abuso prolongado. Uno de los menores declaró ante los investigadores que los incidentes comenzaron cuando él tenía apenas siete años.

Los padres de las víctimas, ambos actores infantiles, relataron que confiaron en la figura del director debido a su estatus de mentor en la industria. El caso tomó un giro oficial en noviembre de 2024, cuando un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH) alertó a las autoridades tras detectar señales de manipulación y abuso en los menores.

¿Con quién está casado Timothy Busfield?

Timothy Busfield, conocido por su papel en la aclamada serie "The West Wing", ha estado casado con Melissa Gilbert desde 2013. Hasta el momento, Gilbert no ha emitido una declaración formal sobre los cargos que enfrenta su esposo, aunque usuarios en redes sociales han rescatado publicaciones recientes de la actriz donde reflexionaba sobre el abuso infantil y su propia experiencia en sets de grabación.

Durante la fase preliminar de la investigación, el propio Busfield habría negado las acusaciones ante la policía, alegando que los padres de los niños estaban "resentidos" porque sus hijos habían sido reemplazados en el elenco de la serie por actores más jóvenes. Sin embargo, tras recopilar testimonios de los Servicios de Protección Infantil (CPS) y análisis médicos, el oficial Marvin Brown del APD procedió con la solicitud de captura.

¿Por qué los Marshals intervinieron en el caso de Timothy Busfield?

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos suele intervenir en casos donde el sospechoso es considerado un fugitivo o cuando la gravedad del delito requiere recursos tácticos avanzados.