¿No entendiste? Te explicamos el final de His and Hers, te dejará ATÓNITO

El género del thriller psicológico encontró en “ His and Hers ” una de las mejores miniseries de 2026. La producción de Netflix, que adapta la novela de Alice Feeney, logró posicionarse en el Top 10 gracias a su trama asfixiante y a las interpretaciones de Tessa Thompson y Jon Bernthal. Sin embargo, para muchos espectadores, los minutos finales en el pueblo de Dahlonega han resultado ser un laberinto difícil de procesar.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido SÍ incluye spoilers!

Spoilers

La historia sigue a Anna Andrews (Thompson), una periodista marcada por la tragedia que regresa a sus raíces para cubrir un asesinato. Allí se cruza con Jack (Bernthal), el detective del caso y su ex marido. Lo que comienza como una investigación policial termina revelando una red de abusos y secretos.

¿Quién es Lexy Jones y por qué no era la verdadera asesina?

Durante gran parte del desenlace, la serie nos empuja a creer que la responsable de las muertes de Rachel, Helen y Zoe es Lexy Jones, la rival profesional de Anna. Se descubre que Lexy es en realidad Catherine, la antigua compañera marginada que sufrió el acoso sistemático de las tres víctimas en la adolescencia.

Tras una persecución donde la detective Priya mata a Lexy, las pruebas parecen contundentes: el cuchillo y las grabaciones encontradas en su casa la señalan como la autora material. La confesión de Anna sobre el cumpleaños número 16 —donde Catherine supuestamente fue abusada mientras las demás reían— parecía dar un cierre lógico a una historia de venganza. Pero no por nada Alice Feeney es una de las mejores escritoras.

¿Alice es la asesina de Dahlonega? Sí

El verdadero "shock" de la serie llega un año después de los incidentes. Anna y Jack construyeron su hogar, pero una carta escrita por Alice, la madre de Anna, dinamita la aparente paz. Alice confiesa ser la verdadera asesina de Rachel, Helen y Zoe.

El motivo es desgarrador: al revisar las viejas cintas de su hija, Alice descubrió que la víctima del abuso en aquel cumpleaños no fue Catherine, sino la propia Anna. Catherine logró escapar, pero Anna fue violada mientras sus supuestas amigas celebraban. Ante la incapacidad de Anna para procesar ese trauma, Alice decidió ejecutar su propia justicia. Su papel como limpiadora para la alta sociedad de Dahlonega le permitió acercarse a las víctimas sin levantar sospechas y así incriminar a Lexy Jones.

¿Habrá temporada 2 de "His and Hers" en Netflix?

“His and Hers” fue concebida como una serie limitada. Aunque el final muestra a Anna sonriendo tras descubrir el secreto de su madre (sugiriendo una aceptación), la trama queda totalmente cerrada.

Al no existir secuelas literarias de la novela original, las posibilidades de una segunda entrega son mínimas.