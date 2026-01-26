¿Vuelven las Spice Girls? Un “like” de Mel B desata rumores de reunión y pone a Victoria Beckham en el centro

Mel B desató la polémica sobre el posible regreso de las Spice Girls. La pista se encendió cuando "Scary Spice", de 50 años, dio un "me gusta" a un video que propone una reunión de las cinco integrantes originales como la única solución para rescatar a Victoria Beckham de su crisis tras el escándalo que desató su hijo Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

El video pertenece al podcast “Shouldn’t Laugh But…” , donde la presentadora Laura Smyth lanzó una advertencia directa a Victoria Beckham: "Solo hay una manera en este mundo de que puedas recuperarte de este desastre de relaciones públicas. Tres palabras: La reunión de las Spice Girls. Lo eclipsará todo y te quiero allí. No quiero cuatro. Quiero las cinco".

¿Es una cortina de humo para resolver los problemas de Victoria Beckham?

La urgencia de esta reunión surge en medio de un clima tenso para los Beckham. Tras las explosivas declaraciones de su hijo Brooklyn, quien aparentemente dejó a Victoria "devastada" al cuestionar públicamente el manejo de la "marca familiar", los expertos sugieren que solo un evento de magnitud global podría desviar la atención mediática.

Rebeca Loos, ex asistente de la pareja y una de las pocas voces que no está atada a los estrictos contratos de confidencialidad de la familia, dijo: "Lo que Brooklyn ha contado es solo una miga de una gran historia", afirmó Loos, reforzando la idea de que los Beckham priorizan su imagen comercial por encima de todo.

¿Qué hizo Victoria en el cumpleaños de Emma Bunton?

El fin de semana pasado, el Soho Farmhouse fue testigo de una reunión parcial que dejó un sabor agridulce. Victoria, Geri Halliwell y Mel C se unieron para celebrar el 50 cumpleaños de Emma Bunton. Aunque Victoria compartió fotos cargadas de afecto diciendo: "Las quiero muchísimo, chicas", la ausencia de Mel B en la imagen grupal no pasó desapercibida.

Según los fanáticos, el "like" de Mel B al video del podcast es un indicador mucho más potente que una fotografía de fiesta.

¿Cuándo fue la última vez que las Spice Girls se reunieron?

De concretarse, esta sería la primera vez que las cinco se presentan juntas desde la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con David Beckham comentando en redes lo "feliz" que le hace ver a las chicas juntas, queda claro que el entorno familiar está alineado para que Victoria dé el "sí".

