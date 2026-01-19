Brooklyn Peltz ARREMETE contra sus padres David Beckham y Victoria Beckham

Brooklyn Beckham, de 26 años, rompió el silencio y arremetió públicamente contra sus padres, David Beckham y Victoria Beckham, en una serie de historias de Instagram donde aseguró que no quiere reconciliarse con su familia, admitió que se sintió “controlado” durante años y que su esposa, Nicola Peltz, no ha sido tratada con respeto desde que llegó a su vida. El mensaje terminó por confirmar lo que muchos sospechaban desde hace días: la relación entre Brooklyn y el clan Beckham se ha perdido.

¿Qué dijo Brooklyn sobre su distanciamiento familiar?

Brooklyn explicó que calló durante años para mantener lo privado en privado, pero que se volvió insostenible, por lo que tomó la decisión de hablar porque, según él, sus padres y su equipo siguieron filtrando narrativas a la prensa.

Mis padres han tratado incansablemente de arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado

Entre las acusaciones más fuertes que hizo en contra de su familia, estuvo el enorme control que ejercieron sobre él y las supuestas faltas de respeto contra su pareja. Admitió que no quiere reconciliarse con su familia y que esta es la primera vez en su vida que se defiende de ellos.

La boda: el momento donde todo se rompió

SIn duda, la boda fue un punto de quiebre y se nota en la defensa total hacia Nicola Peltz. Brooklyn afirmó que su familia la ha tratado mal “de manera constante” y que incluso su madre habría metido incomodidad al traer mujeres del pasado de Brooklyn a su círculo, como “estrategia” para hacerlos sentir incómodos y poner a temblar su relación.

Mi madre decidió cancelar el diseño del vestido de Nicola en el último minuto, pese a lo emocionada que ella estaba por llevar uno de sus diseños, forzándola a encontrar de manera urgente un vestido nuevo

¿Brooklyn no estuvo en el cumpleaños 50 de David?

Todo esto vino a raíz del escándalo donde fuertes rumores revelaban que Brooklyn no estuvo en el cumpleaños de su padre. La historia dio un gran giro cuando aseguró que sí viajó a Londres, pero que fue “rechazado” y que su papá solo aceptaba verlo bajo condiciones específicas (y sin Nicola). Para él, eso fue un golpe directo al corazón.

¿Qué significa esto para la “marca Beckham”?

Pero la cosa no termina ahí; resulta que Brooklyn no solo atacó a la familia, atacó el concepto. Según él, los Beckham son personas que priorizan “la fachada” y el contenido público, antes que la paz emocional.

