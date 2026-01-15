Dinero, herencia y familia: el nuevo capítulo JUDICIAL de Michael Jackson

El legado de Michael Jackson vuelve a estar bajo el escrutinio de los tribunales de Los Ángeles por una fractura profunda entre sus herederos y quienes administran su fortuna. Los abogados de los albaceas del patrimonio han presentado un expediente judicial exigiendo que Paris Jackson, la hija del cantante, reembolse más de $115,000 dólares en gastos legales tras perder una batalla en los tribunales.

¿Qué significa la moción "anti-SLAPP"?

La disputa alcanzó un punto crítico el pasado cuando John Branca y John McClain, albaceas del patrimonio, detallaron los gastos que, según ellos, el fondo está legalmente obligado a recuperar. Todo surge a raíz de una demanda interpuesta por Paris Jackson en julio pasado, donde acusaba a los ejecutores de mala conducta financiera.

En noviembre, el tribunal admitió una moción anti-SLAPP presentada por los albaceas. Esta herramienta legal en California está diseñada para detener demandas que buscan silenciar el ejercicio de la libertad de expresión o el cumplimiento de deberes legales. Al ganar esta moción, la ley otorga automáticamente a los vencedores el derecho a que la parte perdedora cubra sus gastos de defensa.

¿Por qué Paris Jackson deberá pagar $115,000 dólares?

Según documentos obtenidos por PEOPLE, la cifra que Paris Jackson debería cubrir se desglosa de la siguiente manera:

$93,924.63 en honorarios de abogados por la moción original.

$1,238.39 en costos directos de la corte.

El resto corresponde a gastos adicionales generados por el trabajo necesario para asegurar que dicho pago se haga efectivo.

Aunque para los albaceas se trata de un procedimiento de rutina tras ganar un juicio, para la familia Jackson representa un ataque directo a los beneficiarios del legado de Michael.

¿Qué dice Paris Jackson de esta acusación?

A sus 27 años, Paris Jackson no ha retrocedido. A través de un portavoz, la joven artista y modelo presentó esta solicitud como una táctica para "drenar" los fondos familiares. Paris sostiene que ha pasado meses investigando lo que ella describe como "irregularidades financieras preocupantes" en la administración de la herencia de su padre.

"No es de extrañar que los albaceas y sus abogados estén utilizando todos los recursos a su disposición para sacar aún más dinero de la familia Jackson y usarlo para enriquecerse", declaró su portavoz. Paris, junto a sus hermanos Prince (28) y Bigi (23), se mantiene firme en su exigencia de transparencia y rendición de cuentas sobre cómo se manejan los activos que rescataron al patrimonio de la quiebra tras la muerte del cantante en 2009.