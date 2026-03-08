Jennifer López finalmente rompe el silencio sobre el momento de su divorcio con Marc Anthony

Jennifer López hizo una confesión impactante en su residencia de Las Vegas el pasado 06 de marzo durante un show . La superestrella habló del doloroso divorcio con Marc Anthony de forma repentina y sus palabras conmovieron al público presente, el cual retribuyó el momento con aplausos.

“Después de mi tercer divorcio, fue cuando realmente empecé a ser buena en esto. En serio, eso no tiene gracia. No tiene gracia”, dijo en tono de broma la cantante en medio de su presentación.

Jennifer Lopez ha admitido que su separación de Ben Affleck casi acaba con ella

La relación entre Marc y Jennifer comenzó en 1999, cuando grabaron el dueto "No Me Ames". Ese éxito los unió románticamente pese a estar casados con otros. Se casaron en secreto el 05 de junio de 2004 en Beverly Hills, ante solo 40 invitados.

Vivieron años de romance, con nacimiento de los gemelos Max y Emme en 2008. No obstante, las tensiones crecieron por agendas y presiones de Hollywood hasta que anunciaron la separación en abril de 2011, finalizando legalmente el vínculo en 2014.

La mediática ruptura de Jennifer López y Marc Anthony

La separación generó titulares mundiales durante meses. Medios de comunicación captaron discusiones públicas y rumores de infidelidades. Jennifer López asumió la custodia principal de los gemelos, entonces de tres años, en medio del caos mediático.

En el show reciente recordó justo ese momento en el que tuvo que luchar como madre soltera. "Estuve a punto de darme por vencida, siendo madre soltera con dos niños pequeños".

De igual manera, inspirada en las palabras de Louise Hay, subrayó que usó su filosofía para resistir su situación post-divorcio: "Cuando fallas en un baile, ¿te rindes? No, sigues bailando hasta dominarlo".

Legado del Divorcio de Jennifer López y Marc Anthony

Marc Anthony canalizó su dolor desde música tras la separación. En 2011, en Bogotá, dedicó "No hay nadie como ella" a Jennifer, emocionando a miles, un gesto que mostró que el amor persistía pese al fin.

Otros temas como "Vivir lo nuestro" evocan también parte de su historia compartida. Años después, lanzó "Flor pálida", interpretada como indirecta sobre la ruptura.

Aun con el repertorio musical que estrenó luego de la separación con Jennifer López, el cantante boricua siempre ha elogiado el rol de su exesposa como madre de sus hijos.

Hoy, con gemelos de 18 años, mantienen una relación de respeto para la crianza de sus hijos. Colaboraron en los Latin Grammy 2016 y eventos familiares. Incluso, la propia López ha dicho en entrevistas que son “familia para siempre", recordando el vínculo principal que los une: los gemelos.