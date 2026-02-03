¡IRRECONOCIBLE! Filtran imágenes de Johnny Depp en grabaciones de película de terror

Johnny Depp es tendencia nuevamente. Esta vez por una impactante transformación física para su nueva película de terror: “Ebenezer: A Christmas Carol”, dirigida por Ti West. Las imágenes que se filtraron desde el set en Londres mostraban al actor completamente irreconocible en su interpretación de Ebenezer Scrooge, en una versión oscura y retorcida del clásico de Charles Dickens.

Depp, de 62 años, lucía patillas grises, barba irregular, cejas más pobladas y el rostro notablemente envejecido gracias al maquillaje prostético. Vestía un abrigo victoriano azul y negro junto a un sombrero que le cubría sus orejas, el actor fue captado temblando por el frío londinense mientras filmaba escenas junto a Andrea Riseborough, quien interpretará al Fantasma de las Navidades Pasadas.

¿Cuándo se estrenará la película de terror de Johnny Depp?

La película se estrenará el 13 de noviembre de 2026 y promete ser una de las versiones más oscuras del cuento original. Paramount la ha descrito como “una escalofriante historia de fantasmas”, y con Ti West como director el terror está garantizado.

¿Cuál es el elenco de “Ebenezer: A Christmas Carol” en donde actúa Johnny Depp?

Sam Claflin

Ian McKellen

Daisy Ridley

Rupert Grint

Tramell Tillman

Ellie Bamber

La presencia de Depp marca además su regreso a las grandes producciones de Hollywood tras el mediático juicio por difamación contra Amber Heard.

El regreso de Depp tras años de controversias

Aunque Depp ganó el caso en 2022, su carrera quedó en pausa durante varios años. Ahora, con nuevos proyectos en desarrollo —incluida una novela gráfica sobre Mr. Hyde junto a Ridley Scott—, el actor parece decidido a reconstruir su presencia en la industria.

Mientras tanto, Heard reapareció recientemente en el documental "Silenced", donde habló sobre el impacto emocional del juicio: “He perdido la capacidad de hablar… ya no quiero usar mi voz”.

Las imágenes filtradas que encendieron las redes

Las fotos publicadas por Daily Mail muestran a Depp completamente sumergido en su personaje: piel envejecida artificialmente, cabello grisáceo y despeinado, vestuario victoriano detallado y expresión rígida y sombría.

Los fans celebraron el regreso del actor a papeles intensos y transformadores, mientras que otros destacaron el tono siniestro que promete esta nueva adaptación.