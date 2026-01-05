¡PREPÁRATE! Miley Cyrus y Disney celebrarán los 20 años de Hannah Montana

El universo juvenil de Disney está a punto de revivir uno de sus fenómenos más icónicos. Miley Cyrus confirmó que ya trabaja junto a Disney en la celebración oficial por los 20 años de Hannah Montana, cuyo aniversario se cumple el 24 de marzo de 2026. La artista lo ha insinuado en varias entrevistas recientes, incluyendo su paso por el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, donde dejó caer la frase que enloqueció a los fans: “Se ve el flequillo”.

La referencia directa al peinado de Hannah Montana fue suficiente para encender la nostalgia global. Y sí: el proyecto está en marcha.

¿Qué prepara Disney para el aniversario de Hannah Montana?

Aunque ni Miley ni Disney han revelado detalles concretos, las pistas son claras: Cyrus confirmó que están “trabajando duro” en la celebración.

Ha descrito el proyecto como “una gran fiesta de cumpleaños”.

Prometió que “cantaremos como nunca”, lo que ha desatado teorías sobre un especial musical, un reencuentro del elenco o un evento global para fans.

Su nuevo look con flequillo es un guiño directo al personaje, confirmado por ella misma como parte del homenaje.

Disney, por su parte, ya adelantó que “algo grande viene” para marzo de 2026.

Nace el “Hannahversary”

Desde que los rumores comenzaron a circular, los fans han inundado redes sociales con frases icónicas, memes y escenas de la serie.

Incluso medios estadounidenses ya hablan del “Hannahversary”, un término que Miley misma acuñó en entrevistas previas.

Durante años, Miley intentó distanciarse de su personaje, pero hoy reconoce que Hannah Montana fue el punto de partida de todo lo que es.

En entrevistas recientes, ha dicho que quiere que los fans “se sientan vistos” y que el aniversario será un homenaje para ellos.

El legado de Hannah Montana sigue vivo

La serie, estrenada en 2006, no solo marcó a una generación: lanzó a Miley Cyrus al estrellato mundial. Tras su final en 2011, la artista se consolidó como una de las voces más influyentes.

¿Qué podemos esperar del aniversario de Hannah Montana?

Aunque no hay confirmación oficial, las posibilidades más comentadas entre insiders y fans incluyen: Un especial televisivo de Disney+, un concierto, un documental con material inédito, una reunión del elenco original o un evento global para fans