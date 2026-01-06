Llamada del 911 revela nuevos detalles ESCALOFRIANTES de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

La tragedia que rodea la muerte de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, sigue generando conmoción. La joven de 34 años fue encontrada sin vida en una habitación del hotel Fairmont San Francisco durante la madrugada del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con los reportes iniciales, los paramédicos llegaron al lugar alrededor de las 2:52 am y confirmaron que Victoria no presentaba signos vitales. A las 3:14 am, agentes del Departamento de Policía de San Francisco se reunieron con el personal de emergencias, quienes ya habían declarado el fallecimiento.

La llamada al 911 en la muerte de la hija de Tommy Lee Jones: “código 3 por sobredosis”

En las últimas horas se difundió la grabación de la llamada al 911, obtenida por TMZ y publicada por People . En el audio, los paramédicos describen la emergencia como: “Código 3 por sobredosis”.

“Cambio de color”, término médico que apunta a un cuadro de cianosis, es decir, la piel adquiere un tono azulado por falta de oxígeno en la sangre.

Tragedia en Hollywood: Hallan sin vida a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones

El reporte indica que se intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos fueron infructuosos. Una testigo declaró que Victoria habría consumido cocaína antes del episodio, reforzando la hipótesis de una sobredosis como causa principal.

El comunicado de Tommy Lee Jones

Tras varios días de silencio, el actor de 79 años se pronunció públicamente mediante un comunicado: “Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles. Gracias”.

El mensaje refleja el dolor de la familia, que pidió respeto en medio de la cobertura mediática.

La vida de Victoria Jones

Victoria era hija de Tommy Lee Jones y su ex esposa Kimberlea Cloughley. Tenía un hermano mayor, Austin Jones, de 43 años. Aunque mantuvo un perfil bajo, se vinculó al mundo artístico desde joven: Participó en “Men in Black II” durante su adolescencia, apareció en la serie “One Tree Hill y tuvo un rol en la película “Los Tres Entierros de Melquíades Estrada”, dirigida por su padre.

El médico forense del condado de San Francisco confirmó que se abrió una investigación para determinar la causa exacta de la muerte. Aunque la hipótesis de sobredosis es la más fuerte, el informe completo tardará semanas en publicarse.

Por ahora, la llamada al 911 y los testimonios refuerzan la idea de que Victoria sufrió un episodio crítico relacionado con el consumo de drogas, lo que derivó en un desenlace fatal.