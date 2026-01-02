Encuentran muerta a la hija de Tommy Lee Jones, reconocido actor de Hollywood

El mundo del espectáculo comenzó el 2026 con una triste noticia ya que se confirmó el hallazgo sin vida de Victoria Jones, hija del reconocido actor de Hollywood, Tommy Lee Jones . La joven tenía 34 años de edad y la Policía investiga las causas de su deceso.

No es la primera vez que la industria del cine se enfrenta a una muerte de estas características. El 2025 fue un año muy especial en este sentido luego de que se confirmaran fallecimientos de importantes personalidades a causa de enfermedades, accidentes o asesinatos.

¿Cómo se conoció la muerte de la hija de Tommy Lee Jones?

Fue en la noche de este jueves 1 de enero que el mundo conoció la triste noticia que confirmaba la inesperada muerte de Victoria Jones. Los primeros datos precisaron que la joven fue hallada sin vida en una habitación de un reconocido hotel de la ciudad de San Francisco, California, en Estados Unidos.

No parent should EVER have to bury their child. Tommy Lee Jones’ daughter Victoria Jones was found dead in a California motel room early on New Year’s Day. #tommyleejones #victoriajones #rip pic.twitter.com/LHx4nf8Hp2 — SledgeHammer Horror (@SledgeHammerHor) January 2, 2026

De inmediato se dio inicio a una investigación para intentar determinar las causas de la muerte. Sin embargo, hasta ahora no se han brindado mayores precisiones sobre cómo fue encontrado el cuerpo y si existían signos de violencia o robo en el lugar.

¿Quién era Victoria Jones?

Más allá de que la triste noticia tiene en las portadas la imagen del actor Tommy Lee Jones, su hija también era actriz y la primera película en la que demostró su talento ante las cámaras fue en “Hombres de Negro II”. En aquel filme, Victoria Jones actuó junto a su padre.

Victoria Jones tuvo participación en otras producciones como “Los Tres Entierros de Melquíades Estrada” y “One Tree Hill” por lo que su nombre ya tenía peso propio en el ambiente del séptimo arte. Ahora, las redes sociales despiden con profundo dolor a la actriz e hija de Tommy Lee Jones, mientras la expectativa por saber los motivos de su muerte se incrementa.