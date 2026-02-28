Nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll: Estos son los mejores temas de rock de Shakira

Hay una noticia que ha encendido recientemente la conversación entre los seguidores del rock y es que Shakira apareció en la lista de nominados para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un reconocimiento que suele detonar debates sobre qué significa “rock” en pleno 2026.

Más allá del titular, su caso ha hecho que muchos recuerden el pasado de la barranquillera antes de sus temas de pop más globales, llevando a poner sobre la palestra nuevamente sus primeras canciones de rock que marcaron una generación, mucho antes de “Hips Don’t Lie”.

La candidatura busca mirar más allá del éxito reciente y valorar el impacto cultural de discos que fueron estrenados en el siglo pasado, como “Pies descalzos” (1995) y “¿Dónde están los ladrones?” (1998). Esos trabajos ayudaron, en su momento, a darle otro giro al sonido del rock en español y fueron cimentando las bases de su carrera que posteriormente se volvería masiva.

Razones que llevaron a la nominación de Shakira para el Salón de la Fama del Rock & Roll

En los últimos años, el Salón de la Fama ha ido ampliando sus criterios para reconocer artistas cuyo alcance global y huella cultural rebasan el molde del rock “tradicional”. En esa lógica, el nombre de Shakira entra como anillo al dedo, pues es una figura que cambió casi por completo cómo se entendía el género en la época, llevando una nueva actitud, guitarras y escritura al “mainstream” latino, antes de convertirse en un fenómeno pop mundial.

Ahora bien, la decisión final de las nominaciones recae en un panel internacional de más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria, mientras que el anuncio de la Clase 2026 está previsto para abril, con ceremonia de incorporación en el segundo semestre de 2026.

La nominación se volvió tema de conversación porque Shakira hoy en día no es una rockera pura, más bien comparte espacio con nombres en distintos géneros y estilos, lo que habla maravillas de su versatilidad como artista y refuerza la idea de un replanteamiento de las nominaciones por parte del mencionado Salón de la Fama.

Éxitos de Shakira en el rock

El ADN rockero de la colombiana aparece -según información recopilada en Billboard- en piezas como “Antología” y “Pies descalzos, sueños blancos”, además de mencionar temas como “Ciega, sordomuda” y “Don’t Bother”.

Incluso, en esa época de la Shakira rockera, antes de que se le asociara a ritmos urbanos y colaboraciones masivas, su imagen era de cabello oscuro rizado y actitud frontal, típico del rocanrolero.

Aunque posteriormente pareció alejarse del género, no lo dejó olvidado en ningún momento. En videos como “Que me quedes tú” se le ve tocando batería y guitarra eléctrica, guiños directos a esa identidad pasada.

El cambio hacia el pop no borró su etapa rockera, más bien la convirtió en la base de su carrera y le añadió un aspecto nostálgico, con miles de fanáticos recordando sus letras intensas, interpretación teatral y una forma de cantar que evidenciaba aún más sus capacidades vocales extraordinarias.

Ahora lo que sigue es esperar la votación y el anuncio oficial en abril para saber si finalmente le otorgan el pase a la cantautora colombiana o si no la consideran “digna” por el momento.