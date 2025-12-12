Disney aceptará que sus personajes lleguen a la IA generativa de OpenAI

En un movimiento que marca un antes y un después en la relación entre Hollywood y la inteligencia artificial generativa, Disney anunció la compra de una participación de $1.000 millones de dólares en OpenAI. El acuerdo permitirá que personajes icónicos de la compañía lleguen a Sora, la plataforma de videos cortos de la startup, y que parte de ese contenido se transmita en Disney+.

Un nuevo capítulo en la narración digital

La alianza, con vigencia inicial de tres años, busca acercar a Disney a las audiencias más jóvenes, que hoy consumen gran parte de su entretenimiento en plataformas como YouTube y TikTok. Los usuarios de Sora podrán generar videos con personajes como Mickey Mouse, Cenicienta, Yoda, Moana o Buzz Lightyear, integrando la magia de Disney en un formato de 30 segundos diseñado para redes sociales.

Robert A. Iger, director ejecutivo de Disney, subrayó que la colaboración se hará de manera “reflexiva y responsable”, destacando que la IA no sustituirá a los creadores, sino que ampliará las posibilidades de narración.

Entre la innovación y la polémica

El anuncio llega en medio de tensiones entre los estudios y las compañías tecnológicas. Disney y Universal mantienen demandas contra Midjourney, acusándola de permitir la creación de imágenes que copian personajes protegidos. Además, Disney envió cartas de cese y desistimiento a Google, Meta y Character. AI, reclamando el uso indebido de obras como El Rey León y Guardianes de la Galaxia para entrenar modelos de IA.

La comunidad artística también expresó preocupación. Roma Murphy, miembro del Sindicato de Animación, advirtió que los artistas que dieron vida a los personajes no recibirán compensación alguna y cuestionó si Disney aplicará sus altos estándares de calidad a los videos generados por usuarios.

Límites y control creativo

Disney estableció restricciones claras para el uso de sus personajes en Sora: no se permitirán contenidos relacionados con drogas, sexo, alcohol ni interacciones con personajes de otras compañías. La intención es proteger la integridad de la marca y evitar que el material generado por fans diluya el legado narrativo de la compañía.

Aun así, el acuerdo refleja una estrategia pragmática: controlar y monetizar un fenómeno que ya ocurre de manera informal en internet. Con más de un millón de descargas en cinco días, Sora demostró el interés masivo por la creación de videos con IA, incluso cuando involucran material protegido.

El futuro de Disney+ y la interacción con el público

Para Disney, la clave está en la interacción. Los videos generados por usuarios podrían convertirse en una herramienta para fidelizar audiencias y competir con plataformas que dominan el tiempo de los niños y adolescentes. La compañía sabe que el consumo de contenido cambió y que el streaming tradicional ya no basta para mantener relevancia.

Aunque la inversión inicial es pequeña frente al valor de OpenAI, el acuerdo abre la puerta a una participación mayor en el futuro. Tras casi dos años de negociaciones, Disney se posiciona como el primer gran estudio en abrazar la revolución de la IA generativa, consciente de que el futuro del entretenimiento pasa por integrar tecnología y creatividad.