De High School Musical a ser ARRESTADO en Texas: el giro más inesperado en la vida de Matt Prokop

El nombre de Matt Prokop , conocido por su participación en “High School Musical 3” y otros proyectos juveniles de Disney, volvió a los titulares por razones ajenas al entretenimiento. El actor de 35 años fue arrestado en Victoria, Texas, el pasado 24 de diciembre, enfrentando múltiples cargos graves que incluyen presunta posesión de pornografía infantil en segundo grado y asalto agravado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Victoria publicó la fotografía policial del actor, donde se le observa con expresión tensa y mirada fija, un contraste evidente con la imagen juvenil que lo llevó a la fama hace más de una década. Según las autoridades, Prokop habría violado condiciones previas de fianza relacionadas con un caso abierto en 2024.

¿Cuáles son los cargos que se le acusa a Matt Prokop?

De acuerdo con los registros oficiales, Prokop enfrenta dos delitos graves: asalto agravado a un miembro de la familia con un arma y posesión de pornografía infantil en segundo grado. Así como otros cuatro cargos menores, entre ellos violación de una orden de protección, evasión de arresto y resistencia a la detención. El actor permanece bajo custodia mientras se determina la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.

Las autoridades no han revelado más detalles sobre la investigación en curso, pero confirmaron que la detención se produjo tras un presunto incumplimiento de las restricciones impuestas por casos previos.

Estos son los antecedentes de Matt Prokop

El arresto de Prokop revive episodios del pasado que ya habían generado preocupación en la industria. En 2014, su entonces pareja, la actriz Sarah Hyland —conocida por su papel en Modern Family— obtuvo una orden de restricción en su contra tras denunciar abuso verbal y físico durante su relación.

Documentos judiciales de aquel año describen incidentes en los que Prokop habría ejercido violencia física, incluyendo empujones y amenazas. La actriz Julie Bowen, compañera de Hyland en la serie, intervino para ayudarla a salir de la relación.

Hyland ha hablado poco del tema en años recientes, aunque en una entrevista de 2024 reflexionó sobre el impacto emocional de aquella etapa, afirmando: “Es algo que marca un poco su alma. Es más, poner amor hacia esa cicatriz en lugar de odiarla e ignorarla”.

Por ahora, Prokop permanece detenido mientras avanza el proceso legal. No se ha confirmado cuándo será su próxima audiencia ni si su defensa emitirá un comunicado oficial.

¿Cómo denunciar casos de pornografía infantil o abuso?

Si usted o algún niño o menor cercano está desaparecido o cree que está siendo explotado puede hacer el reporte en línea en CyberTipline.org. o llamar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-843-5678 (para español presione el 5), esta es una línea que está disponible 24 horas los 7 días de la semana.