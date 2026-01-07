¿QUÉ PASÓ? Esposo de Brigitte Bardot revela la causa de su muerte: “Se acabó”

La leyenda del cine francés Brigitte Bardot, fallecida el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años, murió a consecuencia de un cáncer contra el que luchó en sus últimos meses de vida. La información fue confirmada por su esposo, Bernard d’Ormale , en una entrevista con Paris Match, publicada días antes del funeral de la actriz.

D’Ormale reveló que Bardot se sometió a dos cirugías para tratar la enfermedad y que, aunque “resistió muy bien” ambas intervenciones, finalmente su salud se deterioró, especialmente por un dolor de espalda severo que la acompañó en sus últimos días.

Los últimos momentos de Brigitte Bardot: “Me dijo ‘Pioupiou’… y se fue”

El viudo relató que estuvo a su lado sin separarse ni un instante, acompañado por enfermeras que acudían diariamente.

Recordó que la mañana de su muerte, Bardot lo llamó por su apodo íntimo: “La oí decir ‘Pioupiou’, ese pequeño apodo que usábamos en privado, y entonces se acabó”.

D’Ormale añadió que, tras su último suspiro, el rostro de Bardot recuperó una expresión de paz y una belleza que le recordó a su juventud.

Así fue el funeral de Brigitte Bardot en Saint-Tropez y despedida privada

Bardot sería enterrada en un servicio privado en la Iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez, seguido de un entierro “en la más estricta privacidad” en un cementerio con vista al Mediterráneo.

La ciudad de Saint-Tropez, donde vivió más de 50 años, la homenajeó como su “embajadora más glamurosa” y una figura que marcó la identidad del lugar. "Con su presencia, personalidad y aura, marcó la historia de nuestra ciudad y contribuyó a difundir Saint-Tropez por todo el mundo", añadió la publicación realizada en sus redes sociales.

"Más allá de la estrella, los tropezianos conservarán el recuerdo de una mujer que, hace más de 50 años, en plena gloria internacional, eligió establecerse definitivamente en Saint-Tropez, La Madrague, para dedicarse a la defensa y protección de los animales".

Brigitte Bardot: Una vida de cine, controversias y activismo

Brigitte Bardot fue uno de los mayores símbolos del cine europeo. Saltó a la fama mundial con “Y Dios Creó a la Mujer” (1956) y se convirtió en un ícono cultural. Se retiró del cine en 1973, a los 39 años, para dedicarse por completo al activismo por los derechos de los animales, con la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

Sin embargo, su legado también incluye polémicas: en sus últimos años enfrentó críticas y procesos legales por declaraciones consideradas racistas y xenófobas.

Brigitte Bardot y sus problemas de salud mental

En una entrevista de 2010, Bardot confesó haber sufrido profundamente por la fama: “He estado al borde del suicidio varias veces; es un milagro que siga viva”