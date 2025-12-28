Brigitte Bardot y sus películas que redefinieron el poder femenino y el estilo del cine europeo

Este domingo 28 de diciembre, falleció Brigitte Bardot en Saint-Tropez a la edad de 91 años. Bardot destaca por se la legendaria actriz que revolucionó el cine europeo.

La actriz, cantante y defensora incansable de los derechos de los animales se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos del cine del siglo XX, destacando principalmente durante las décadas de 1950 y 1960, etapa en la que se consolidó como símbolo de libertad, ruptura cultural y transformación social.

Su llegada al cine significó un cambio decisivo frente a los modelos femeninos tradicionales, a lo largo de su carrera participó en unas 50 películas, incluyendo títulos destacados como El desprecio (Le Mépris) de Jean-Luc Godard, La Parisienne y El médico y los locos, que marcaron la época dorada del cine francés y le ganaron un lugar permanente en la historia del séptimo arte.

Su gran salto a la fama ocurrió en 1956 con el estreno de Y Dios creó a la mujer (And God Created Woman), dirigida por su entonces esposo Roger Vadim, película que la catapultó a la fama mundial y la consolidó como símbolo de liberación femenina y sensualidad en el cine de posguerra.

Películas de Brigitte Barot que destacaron su carrera

"Y Dios creó a la mujer” (1956): La película que la lanzó al estrellato. Bardot interpretó a una joven rebelde en un pequeño pueblo francés. Su participación fue revolucionaria porque rompió con la imagen sumisa de la mujer en pantalla y convirtió a Bardot en un símbolo global.

“La verdad” (1960): En este drama judicial, Bardot interpreta a una joven acusada de asesinato. Su actuación intensa y vulnerable fue aclamada por la crítica, debido a que demostró que no era solo un símbolo sexual.

“El desprecio (Le Mépris)” (1963): La historia que narra la crisis de un matrimonio estuvo bajo la dirección de Jean-Luc Godard.

“Viva María!” (1965) : Junto a Jeanne Moreau, Bardot protagoniza una historia de revoluciones y conspiraciones. Fue innovadora al mostrar a dos mujeres liderando la acción, algo poco común en los años 60.

“La parisina” (1957): Una comedia romántica que aprovechó su carisma y naturalidad. Sirvió para consolidar la imagen de Bardot como una estrella cercana y desinhibida.

“Shalako” (1968): En este proyecto Bardot actuó junto a Sean Connery, el filme mostró su alcance internacional y su capacidad para cruzar fronteras cinematográficas.