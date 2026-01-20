¿Qué dijo Marc Anthony en la boda de Brooklyn Beckham? Por estas palabras la familia está DISTANCIADA

Después de años de rumores sobre una supuesta tensión entre Victoria Beckham y su nuera Nicola Peltz , fue el mismo Brooklyn Beckham quien ha decidido poner fin a las especulaciones con una declaración en sus redes sociales. Brooklyn calificó uno de los momentos más importantes de su boda como una experiencia cargada de "ansiedad y vergüenza".

Según el relato de Brooklyn, el protocolo de la recepción —que contaba con una lista de 500 invitados— fue alterado drásticamente por una intervención de su madre que no estaba en el libreto.

¿Qué tiene que ver un baile con el momento de la discordia?

El joven chef y fotógrafo explicó que, mientras el cronograma indicaba que debía realizar el baile romántico principal con su ahora esposa, la dinámica cambió por una invitación del cantante Marc Anthony , íntimo amigo de la familia y encargado de amenizar la velada.

"Marc Anthony, que es amigo de los Beckham, se ofreció a actuar como regalo en la boda", dijo una fuente a People en mayo de 2025. "Antes de que comenzara la canción, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ¡La mujer más hermosa de la sala esta noche, ven aquí... Victoria Beckham!".

People añadió que, en ese momento, otra fuente les dijo que la novia había salido corriendo del lugar llorando y que todos los presentes quedaron en shock.

"Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero en lugar de eso, mi madre me esperaba para bailar conmigo", relató Brooklyn. Sin embargo, la crítica no se detuvo en el cambio de planes, sino en la ejecución del baile, el cual describió como "inapropiado" frente a todos los presentes. "Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida", sentenció.

¿Cómo reaccionaron Brooklyn y Nicola con la acción de Victoria?

Para la pareja conformada por Brooklyn y Nicola, el recuerdo de su enlace matrimonial realizado en 2022 parece estar empañado por este incidente. El hijo mayor de David Beckham fue enfático al señalar que están buscando activamente renovar sus votos matrimoniales. El objetivo es claro: "crear nuevos recuerdos" que les brinden la alegría que, según él, les fue arrebatada por este episodio público de incomodidad.

¿Qué dijeron David y Victoria Beckham sobre su hijo Brooklyn?

A pesar del impacto de estas declaraciones, ni David ni Victoria Beckham han emitido una respuesta oficial. La diseñadora de moda, que recientemente ha estado celebrando el éxito de su marca, se enfrenta ahora a una crisis con el caso mediático de su boda.