¿Aún NO termina? Te explicamos la teoría del “final FALSO” de “Stranger Things”

Aunque los hermanos Duffer aseguraron que “Stranger Things” llegó a su fin con el octavo episodio de su quinta temporada, los fanáticos no están del todo convencidos. En redes sociales se ha viralizado la teoría del “final falso”, bautizada como “Conformity Gate”, que sostiene que Netflix anunciará un noveno episodio secreto el próximo 7 de enero.

La especulación surge tras la inconformidad de miles de seguidores con el desenlace de la serie, señalado por supuestos agujeros de guion y personajes desaparecidos sin explicación.

¿Qué es el “Conformity Gate”?

El término hace referencia a la idea de que, aunque la serie trata sobre personajes que desafían la conformidad, sus finales han sido demasiado convencionales. En la última temporada, Holly detecta errores en los recuerdos de Vecna, como el color de un tiovivo, lo que los fans interpretan como pistas de que la realidad mostrada no era auténtica.

Otros detalles, como el color del interruptor en WSQK (The Squawk) y referencias a “The Truman Show”, alimentan la teoría de que el final fue una ilusión creada por Vecna para engañar al grupo.

Incluso la escena en la que Max se burla de los finales que Mike predice en el juego de DnD se ha usado como argumento: los Duffer estarían reconociendo las dudas de los propios personajes sobre la historia.

¿Por qué el 7 de enero?

Netflix anunció un evento con el hashtag #WhatsNext para el 7 de enero, lo que los fans han conectado con la serie. El número siete, además, tiene un simbolismo dentro de la trama: Will sacó un siete en la primera partida de DnD, lo que algunos interpretan como una señal oculta.

Sin embargo, la probabilidad de que exista un episodio secreto es baja. Netflix invirtió meses en promocionar el final y logró incluso proyectarlo en cines, un hecho poco común para una serie de streaming. Deshacer ese cierre sería arriesgar credibilidad y estrategia de marketing.

Lo que dijeron los Duffer

Ante rumores similares en el pasado, los creadores fueron claros: “A lo largo de ‘Stranger Things’ solo hubo una escena eliminada, en la temporada 1. Netflix nos pidió escribirla, la grabamos y luego la borramos. Se olvidaron de que existía. Fue increíble”.

Con esa declaración, los Duffer descartaron la existencia de cortes secretos o episodios ocultos.

¿Final falso o negación de los fans?

La teoría del “Conformity Gate” parece más un intento de los seguidores por procesar un desenlace que no cumplió sus expectativas.