¿Quiénes serán los artistas que actuarán en la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026?

La ceremonia de apertura del Super Bowl 2026 ya tiene nombres confirmados confirmados de los artistas que dirán presente y como manda la tradición, la música será el primer gran golpe de emoción antes del kickoff.

Acá te contamos todo lo que debes saber sobre los temas que interpretará cada artista y por qué esta selección se siente como una postal completa del entretenimiento en Estados Unidos: del pop global al country-folk multipremiado, pasando por el R&B en ascenso y el punk rock que no envejece.

Coming soon on Super Bowl Sunday: @GreenDay to open the #SBLX opening ceremony, LIVE from Levi's Stadium! pic.twitter.com/OdcPXhjQ1D — NFL (@NFL) January 19, 2026

Artistas confirmados para el show de apertura del Super Bowl 2026

Para la apertura del Super Bowl 2026, la NFL eligió a Green Day como la banda encargada de encender el estadio desde el arranque, antes del programa previo oficial al partido. La liga adelantó que tocarán algunos de sus temas más conocidos, aunque sin confirmar el setlist exacto, apostando a que el público reconozca los clásicos desde el primer acorde.

La relevancia de Green Day es cultural son una banda nacida en el Área de la Bahía (cerca de Santa Clara), que definió el pop‑punk a nivel mundial en las últimas décadas, con un repertorio capaz de unir generaciones frente a la TV.

Luego, el protocolo musical previo al kickoff queda en manos de tres artistas con perfiles muy distintos, pero igual de potentes para una transmisión global: Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes ya fueron confirmados por la NFL como parte del entretenimiento pregame.

¿Qué temas cantará cada artista en el show de apertura?

Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, “The Star-Spangled Banner”, como parte central del bloque previo al partido. Se trata de una apuesta a lo seguro por parte de la NFL ya que se trata de un compositor y productor multiplatino con más de 35,000 millones de streams, con una carrera repleta de éxitos como “We Don’t Talk Anymore” y “See You Again”.

Posteriormente Brandi Carlile será la encargada de dar voz a “America the Beautiful”, una de las interpretaciones más esperadas por el peso emocional de la canción y por su capacidad vocal en vivo. Carlile es 11 veces ganadora del Grammy y también su perfil de autora y activista, lo que le da a su participación un aire de prestigio artístico que eleva la ceremonia más allá del espectáculo.

Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”, conocido como el himno nacional negro en Estados Unidos, dentro del programa previo al kickoff. Jones es una figura en ascenso del R&B, destacando su Grammy 2024 por “ICU” y su presencia como actriz en “Bel-Air”, un combo que la vuelve clave para conectar con audiencias jóvenes y muy activas en streaming.

En este contexto, la elección de artistas y repertorios deja ver las prioridades de la NFL: combinar figuras consolidadas, voces multipremiadas y talento en ascenso para sostener un Show que funcione tanto en el estadio como en plataformas digitales. La estrategia ya no pasa solo por el espectáculo en vivo, sino por el eco que estas presentaciones generan en redes sociales