Elvis Presley no se APAGA: Hollywood revive su legado casi 50 años después

Casi 50 años después de su partida, la leyenda de Elvis Presley se prepara para un regreso sin precedentes a la pantalla grande. Universal Pictures lanzó finalmente el tráiler oficial de “EPiC: Elvis Presley in Concert”, un documental dirigido por el visionario Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, 2022), que promete ser la pieza definitiva sobre el Rey del Rock.

Tras el éxito masivo del biopic protagonizado por Austin Butler, Luhrmann no pudo cerrar el capítulo de Elvis. Durante la investigación para aquella película, el director tropezó con un tesoro que la industria daba por perdido: 69 cintas con casi 60 horas de negativos inéditos de las residencias de Presley en Las Vegas y sus giras mundiales. Este material, ahora restaurado, es el corazón de “EPiC”.

¿La película tendrá la propia voz de Elvis Presley?

El tráiler comienza con los acordes de “Also sprach Zarathustra”, pero el verdadero impacto llega con la voz del propio Elvis: “Se ha escrito y se ha dicho mucho, pero nunca mi versión de la historia”. Por primera vez, el documental permite que el artista narre sus años en la cima de la fama a través de grabaciones personales y entrevistas recuperadas.

Luhrmann no ha creado una biografía convencional. “EPiC” se describe como una reconstrucción audiovisual de un concierto que nunca tuvo lugar. Utilizando tecnología de última generación en colaboración con Park Road Post Production, el cineasta ha combinado grabaciones reales con escenografías digitales inmersivas para transportar al espectador al centro del escenario junto al Rey.

¿Tendrá imágenes inéditas tendrá la película de Elvis Presley?

El documental no solo incluye actuaciones; muestra momentos íntimos en Graceland y recursos descartados de películas clásicas como “Elvis on Tour” (1972) y “That’s the Way It Is” (1970). Todo este contenido ha sido remasterizado cuidadosamente para superar las dificultades técnicas del audio original, ofreciendo una experiencia sensorial diseñada para salas IMAX.

En “EPiC” cuentan testimonios de íconos contemporáneos influenciados por su figura, como Beyoncé, Jack White y Harry Styles, además de acceso exclusivo otorgado por Elvis Presley Enterprises.

¿Cuál es la banda sonora de “EPiC”?

La música de “EPiC” es una mezcla audaz de lo clásico y lo moderno. El álbum del documental reúne 27 grabaciones que mezclan interpretaciones icónicas en directo con mezclas actualizadas. Himnos como “Can’t Help Falling in Love”, “Hound Dog” y “Burning Love” han sido sometidos a un tratamiento para sonar con la potencia de un concierto actual.

El estreno mundial está programado para el 27 de febrero de 2026 (aunque algunas cadenas de cine en Estados Unidos ofrecerán funciones especiales desde el 14 de febrero por San Valentín).