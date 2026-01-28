Young Miko asistirá a la fiesta de GLAAD del Super Bowl: ¿cantará con Bad Bunny?

La semana del Super Bowl LX en Santa Clara, California, no solo se trata de fútbol americano; se ha convertido en la plataforma de visibilidad más potente para la cultura latina. Recientemente se confirmó que la estrella puertorriqueña Young Miko será la figura central de la quinta edición anual de “A Night of Pride with GLAAD”, un evento presentado por Smirnoff que celebra la inclusión y la autenticidad dentro del deporte.

La cita tendrá lugar el viernes 6 de febrero en el "NFL Culture Club", apenas dos días antes de que el Levi’s Stadium se llene de música para presenciar el histórico show de medio tiempo de Bad Bunny.

¿Qué significa el evento GLAAD dentro de la NFL?

Presentado por Kimmi Chex de NFL Network, “A Night of Pride” busca romper barreras. Young Miko, quien ha sido una defensora vocal de la libertad de expresión y la identidad, compartirá escenario con talentos como Durand Bernarr y Ruby Ibarra.

Para la intérprete de "Fina", esta participación llega en un momento cumbre de su carrera, tras el lanzamiento en noviembre pasado de su álbum "Do Not Disturb".

¿Young Miko cantará con Bad Bunny en el show del medio tiempo?

Dada la estrecha relación profesional entre ambos boricuas, pues recordemos que Miko fue la invitada de honor en la residencia de Benito en San Juan para interpretar su éxito conjunto, las redes sociales estallaron en teorías sobre una posible aparición de la rapera en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

Sin embargo, un representante de Young Miko aclaró los rumores a Billboard Español: “Miko no va a estar cantando con Benito en el Super Bowl”. La fuente enfatizó que su viaje a California tiene como único objetivo apoyar a la comunidad LGBTQ+ y dar visibilidad a la causa a través del evento de GLAAD.

¿Quiénes serán los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Aunque Young Miko queda fuera del espectáculo, el tráiler oficial del espectáculo de Bad Bunny promete que “el mundo bailará”, lo que mantiene la puerta abierta a otras sorpresas de calibre mundial. Benito, quien ya vivió la experiencia del Super Bowl como invitado de Shakira y JLo en 2020, asume ahora el mando total, convirtiéndose en el primer artista en encabezar el evento cantando principalmente en español.

A pesar de la negativa sobre su participación en el escenario principal, la presencia de Young Miko en las festividades oficiales de la NFL subraya el dominio absoluto de los latinos en la cultura estadounidense.