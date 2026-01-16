¿Leonardo DiCaprio en modo fangirl con KPop Demon Hunters? Revelan qué dijo el actor en el video viral de los Golden Globes 2026

Si hay algo que se hizo viral en la 83a entrega de los Golden Globes, sin duda, fue el video de Leonardo DiCaprio hablando con alguien a la distancia. El audiovisual ganó popularidad en redes sociales por el entusiasmo con el que se comunicó el reconocido actor, pero ¿con quién y de qué estaba hablando? El internet hizo lo suyo y una experta en leer labios reveló las palabras exactas que dijo el actor: ¡Estaba hablando sobre KPop Demon Hunters !

¿Leonardo DiCaprio en modo fangirl con Kpop Demon Hunters? Esto dijo el actor en el video viral de los Golden Globes 2026

Según la experta en leer labios, Leonardo DiCaprio se estaba burlando de su co-estrella de One Battle After Another, Teyana Taylor, por no saber quiénes eran las estrellas de Kpop Demon Hunters . “Te estaba viendo con lo del Kpop. Estabas como, ‘¿quiénes son?’ (...) Oh, Kpop”, se le ve decir a la estrella. Aquí te compartimos el video viral.

Una vez que el video se hizo viral, Teyana Taylor confirmó para Access Hollywood que, en efecto, estaba hablando con Leonardo, aunque no recuerda exactamente la conversación. Según relata la actriz, la plática surgió porque - probablemente - Leo la vió disfrutando de “Golden”, éxito que se llevó el Golden Globe a Mejor Canción.

“[Leonardo] Estaba hablando conmigo, sí”, recordó la actriz. “Lo más loco es que estoy tan en blanco de ese día que quizá sí estábamos hablando de Kpop Demon Hunters, porque me puse muy feliz cuando ganaron. Creo que me vio disfrutando la canción al tope y seguro fue ahí cuando empezamos a hablar de eso, pero no recuerdo qué me estaba diciendo. Probablemente sólo me estaba riendo y bromeando, sin tener idea de lo que decía”, recordó la estrella, quien también se llevó el Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto.

Así fue el triunfo de KPop Demon Hunters en los Globos de Oro 2026

KPop Demon Hunters resultó vencedora en dos categorías de los Golden Globes, una por Mejor Película Animada y otra por Mejor Canción con “Golden”. Desde su estreno en streaming hasta la gala de los Golden Globes, la película ha recibido un total de 108 nominaciones de las cuales ha resultado vencedora en 81 ocasiones.