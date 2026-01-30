¡Confirmado! Lex Luthor llega a México: el actor de Smallville, Michael Rosenbaum, asistirá a IMPORTANTE convención

¡Ya es oficial! El actor Michael Rosenbaum, famoso por darle vida al emblemático Lex Luthor en la serie de Smallville, visitará México para una convivencia con sus fans. Su paso por tierras aztecas se dará en Monterrey, Nuevo León, como parte de una importante convención de cultura pop que se celebrará en marzo: La Conve. Aquí te tenemos todos los detalles, para que no te pierdas la visita de este ícono del Universo DC .

¿Quién es Michael Rosenbaum, el actor que le dio vida a Lex Luthor en Smallville?

Michael Rosenbaum saltó a la fama internacional tras dar vida a uno de los villanos más memorables en el mundo de la televisión: el emblemático Lex Luthor de Smallville (2001-2011). Su actuación le valió un Premio Saturn, otorgado por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de terror de Estados Unidos.

Además de ser considerado uno de los villanos más icónicos en la historia de la televisión, Michael Rosenbaum también es famoso por su papel como Martinex, uno de los miembros más destacables de los Devastadores en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Vol. 3. Actualmente, es host del podcast Inside of You, en el que suele invitar a estrellas de cine y televisión a hablar de su lado más humano. Entre sus invitadas más recientes destaca su ex-colega Allison Mack, quien hace un par de años salió de prisión tras cumplir una condena por sus vínculos con la organización NXIVM.

¿Cuándo y dónde es La Conve 65? Fecha y sede del evento al que asistirá Lex Luthor

La Conve 65 se celebrará el próximo 21 y 22 de marzo en el centro de convenciones CINTERMEX, ubicado en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Será entonces cuando se dará la convivencia con el famoso icono de la televisión estadounidense.

¿Qué otros invitados asistirán a La Conve? Lista completa

Además del emblemático Lex Luthor, el evento contará con la presencia de otras celebridades de talla internacional. Entre las estrellas confirmadas se encuentran Jason Priestley (Beverly Hills, 90210), Taz Skylar (One Piece) y Tōru Furuya ( Dragon Ball , Sailor Moon), por mencionar algunos. En la convención también se esperan actores de doblaje, reconocidos luchadores y artistas gráficos.