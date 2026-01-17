Después de casi 40 años dando el callo, DC “retira” a uno de sus Robins más queridos

Ya no hay dudas al respecto; de acuerdo con la nueva etapa de Batman en los cómics, Tim Drake se retira oficialmente y abandona el traje de Robin. El momento cuenta con una portada variante (ilustrada por Jim Lee) que lo deja clarísimo: Batman sostiene con el corazón roto el traje de su compañero, mientras el antifaz queda tirado en el suelo y Tim se aleja… como lo hace alguien que ya no piensa volver.

Tim Drake: el Robin que llegó para salvar a Batman

Tim Drake debutó en agosto de 1989, en una época donde Batman necesitaba una nueva brújula emocional. No era solo “otro niño”; él se volvió mucho más que eso. Tim fue el Robin que entendió a Bruce Wayne de una manera tan cercana que incluso llegó a descubrir su identidad.

Su popularidad explotó tan fuerte que en 1991 obtuvo su propia historia en solitario, y después una serie mensual que lo convirtió en uno de los compañeros más queridos del héroe de Ciudad Gótica. Fue así como este personaje perduró y terminó por convertirse en EL Robin de toda una generación.

La portada de Jim Lee que confirma la despedida

La imagen promocional rinde homenaje al personaje y su trayectoria, con una despedida bastante dolorosa para Batman y los fans de cómics. La nostalgia en esta portada no solo invade a Batman, quien sostiene el traje como si fuera un luto, sino que también conmueve a los fans y al mismísimo Tim que parece marcharse para no volver. En definitiva, es un cómic que debes contar si creciste con este personaje.

¿Por qué Tim Drake deja el manto de Robin ahora?

Aquí entra lo interesante: DC lleva años intentando acomodar a todos los Robins sin que se estorben entre ellos, dándoles un lugar especial dentro del universo de Batman:



Dick Grayson = Nightwing (el “primero y favorito”)

= Nightwing (el “primero y favorito”) Jason Todd = Red Hood (el caos, la tragedia)

= Red Hood (el caos, la tragedia) Tim Drake = el estratega, el detective, el “equilibrio”

= el estratega, el detective, el “equilibrio” Damian Wayne = el heredero biológico, el Robin oficial moderno

Aunque Tim había regresado y emocionado a los fans con un look más clásico (rojo y negro), la editorial parece querer simplificar y recordarnos que, al final, siempre debe haber solo un Robin en activo, y ese es Damian.

¿Esto es el final definitivo para Tim Drake?

En cómics, la palabra “definitivo” no siempre es real, pero no hay nada confirmado y, por el momento, sí lo podemos tomar como un adiós definitivo. Lo más probable es que DC lo redirija a otra identidad (como ya pasó con Red Robin) o lo coloque en historias más grandes, como en Teen Titans, en la Bat-Family más “callejera” o incluso puede que vuelva en un rol más adulto y serio.

