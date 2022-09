Lo Que La Gente Cuenta | El Prisionero.

Un extraño prisionero está en una base militar, y llevan a la Dra. Arizmendi y a un enfermero para ir a cuidarlo. Todo es muy sospechoso, no le dan el nombre del prisionero y les piden que no hagan ninguna pregunta, solo que lo mantengan con vida todo el tiempo posible hasta poder trasladarlo a Estados Unidos. Pronto la doctora se dará cuenta que eso que cuida no es de este mundo y que su existencia podría poner en peligro a toda la humanidad.

Revive la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta aquí: https://bit.ly/LQLGC2022.