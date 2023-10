¿Homero Addams es latino? Conoce al actor que prestó su voz para la versión original

Estamos en vísperas de recibir la época más tenebrosa del año y nada mejor que la familia Addams para presentar esta temporada. Los Locos Addams está por estrenarse en Azteca 7, pero apuesto a que no sabías que nuestro querido Homero es... ¡Latino! Así es, así que quédate y te cuento de dónde es este singular personaje.

El origen latino de Homero Gómez de Los Locos Addams

Homero es la cabeza de la familia Addams, quien representa mucho para los fans y no tan fans, pues, ¿quién no querría a un Homero Addams en su vida? Además de ser romántico y el mayor fan de su familia, este hombre tiene raíces latinas gracias a uno de los actores que han interpretado al mítico personaje, porque sí, si creías que originalmente la familia Addams es latina, déjame contarte por qué no es así.

Bien dicen por ahí que diario se aprende algo nuevo, así que este día sabrás de dónde viene el origen latino de los Addams. Pues, resulta y resalta que su creador, Charles Addams, nunca les dio un nombre a los integrantes, no fue hasta que comenzaron a grabar la serie por allá de los 60’s que el primer actor que interpretó a Homero (o bien, Gomez Addams) tuvo la completa libertad de darle personalidad al atípico hombre. John Astin, quien fuera el primer actor en interpretar a Homero Addams, decidió que debería de ser un latino romántico y cursi, personalidad que destaca hasta la fecha y se le quedó ya al personaje, pero con la firma de aquel actor, quien pro cierto, no tenía ni una raíz latina, a comparación de Raúl Juliá, el segundo actor que interpretó al personaje principal de la inusual familia y que era puertorriqueño.

¿Quién le da voz a Homero en la película animada de Los Locos Addams?

Bueno, bueno, y ahora que conoces el verdadero origen latino de los Addams, es el turno de presentarte a otro actor latino que interpretó a Homero. Recientemente, Óscar Isaac ha estado en boca de todos por sus reconocidos papeles que le han hecho estar dentro de los nominados a importantes premios, y es que además de ser un gran actor (muy guapo, por cierto), se ve desde lejos que tiene la misma personalidad que Astin le dio a Homero Addams hace años. Óscar Isaac Hernández Estrada es un actor guatemalteco que además de darle voz al padre de la familia Addams en su versión original en inglés, le dio un toque muy latino a su estilo.

