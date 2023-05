¿Qué pasó con Jane Kaczmarek, la mamá de Malcolm el de en medio?

Uno de los personajes más entrañables y queridos de la serie de televisión “Malcolm el de en medio” definitivamente es Lois, digo, ¿quién no recuerda su icónica frase "¿te parece que somos ricos?”?, y ¿quién no se moría de la risa cada vez que la hacían explotar en ira? ¿o quién no se compadeció de ella cuando fue su cumpleaños pero nadie de su familia lo recordó? Definitivamente Lois se ganó los corazones de los que han seguido la serie de Malcolmdesde hace tiempo, pero acaso sabes ¿qué le sucedió a la actriz que le dio vida, Jane Kaczmarek?

Si no sabes no te preocupes ni entres en pánico, pues este es el lugar perfecto para que te enteres en qué otros lugares ha participado esta talentosa actriz y que ha sido de ella después de haber aparecido en Malcolm el de en medio.

¿Qué trabajos ha tenido la actriz Jane Kaczmarek?

A diferencia de su coestrella y esposo en la serie de Malcolm, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek no ha tenido un despegue tan amplio ni tan grande, y aunque su nombre no se ha escuchado en alguna producción grande o viral, jamás ha dejado de trabajar para la televisión.

Pero lo que sí comparte con Cranston es que tanto para él como para ella Malcolm el de en medio significó la catapulta que los lanzaría hasta el estrellato, convirtiéndose en una actriz bastante sonada entre los años 2000 y 2006, pues claramente interpretó de la mejor manera a una de las madres más icónicas de las series de televisión.

Si bien, esta serie no fue su primer trabajo, ninguno de sus papeles anteriores tuvo tanta resonancia en el público como Lois, de hecho Jane Kaczmarek ya tenía 18 años en el rubro de la actuación desde antes de siquiera tener el guion de Malcolm el de en medio.

Jane Kaczmarek ha hecho muchísimo trabajo de doblaje, así es, le ha dado vida a muchos personajes animados, entre los cuales se encuentran series como los Simpson, o en Jake y los Piratas de Nunca Jamás. Fuera de este ámbito Kaczmarek también ha contado con la fortuna de tener varios papeles en series de televisión como en La Ley y el Orden, Ganando el Juicio e incluso en la conocida comedia La Teoría del Big Bang.

Y más recientemente fue parte del elenco de Killing Eleanor, una película en donde obtuvo uno de los papeles principales. Si bien, Jane Kaczmarek no ha aparecido mucho en el ojo público como Bryan Cranston, definitivamente es igual de imparable que Lois.