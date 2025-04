¿Los Ilusionistas regresan? Confirman tercera película ‘Now You See Me: Now You Don’t’

Las primeras dos películas de Los Ilusionistas nos presentaron a un equipo muy hábil para hacer magia en favor de sus propios intereses, incluso utilizándola para evadir a las fuerzas de la ley. Y es que esta historia ha cautivado a más de un cinéfilo y desde el 2016, que fue cuando se estrenó la segunda película, no tuvimos ni una sola noticia más que rumores respecto a lo que podría ser la entrega número 3 de la franquicia, y es ahora que a través de la CinemaCon 2025 Lionsgate ha confirmado que sí Los Ilusionistas regresan y no sólo para una película 3 sino también para una 4. Aquí todos los detalles.

Los Ilusionistas 3: Fecha de estreno y reparto

Los ‘Cuatro Jinetes’ estarán de regreso en Los Ilusionistas 3, la cual ya tiene un nombre oficial: Now You See Me: Now You Don’t, que en español se podría traducir a “Ahora Me Ves: Ahora No Me Ves” en una relación clara al tema que han abordado las anteriores dos películas de Lionsgate. Durante la CinemaCon 2025 Ruben Fleischer confirmó la fecha de estreno y al reparto que veremos en Los Ilusionistas 3:



Jesse Eisenberg

Mark Ruffalo

Woody Harrelson

Dave Franco

Isla Fisher

Morgan Freeman

Ariana Greenblatt

Rosamund Pike

Los Ilusionistas 3 se estrenará el 14 de noviembre del 2025.

¿De qué tratará Los Ilusionistas 3?

La tercera entrega de Los Ilusionistas presentará al personaje de Eisenberg introduciendo a una nueva generación de magos y declarando que sus antiguos compañeros de robo están “muertos para él” ya que decidieron abandonar todo. Sin embargo un robo de diamantes involucrará al grupo original de los Cuatro Jinetes y los reunirá con estos nuevos adeptos. El director de la película dijo: “Combina dos de mis cosas favoritas: las películas de atracos y la magia, y trabajar con este increíble elenco fue realmente mágico. Por supuesto que quiero seguir haciéndolo.”.

Los Ilusionistas 4

Aún no se tienen muchos detalles sobre la cuarta película de Los Ilusionistas, sin embargo se sabe, hasta el momento, que Ruben Fleischer regresará para dirigirla. ¿Estás listo para conocer más de los Cuatro Jinetes?