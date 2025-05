Lotería del Crimen: Algunos spoilers de la temporada 4

El reparto de Lotería del Crimen así como los directivos de TV Azteca pudieron disfrutar de una primera proyección del capítulo 1 de la temporada 4 de este original de Azteca 7.

La encargada de conducir el evento fue nada más y nada menos que Pamela Cortés, quien además de estar en la cobertura de los Oscars año tras año, ahora también se integró como la Chica Platinum para Azteca 7. Nuestro Director General de Contenidos, Adrián Ortega, Director de Escena, Carlos Carrera, Director de Ficción, Luis Merlo y el Productor Ejecutivo, Martín Garza, nos acompañaron en este evento que también es considerada una gran celebración previa al gran estreno.

Y obviamente no podía faltar el reparto que dio vida a la temporada 4 de Lotería del Crimen: Arnoldo Picazzo (Capitán Eligio Enciso), Sara Maldonado (Ariel Aragón), Claudio Lafarga (Bruno Barraza), Tamara Niño de Rivera (Sofía Salabeth) y Alejandra Herrera (Guadalupe González ‘Gigi'), quienes además nos dieron unos pequeños adelantos de lo que podremos ver durante esta nueva era de la UNIC.

¿De qué va a tratar Lotería del Crimen Temporada 4?

Si no lo tienes muy presente te recordamos rápidamente en qué quedó la temporada 3: La UNIC sufrió una emboscada, en donde Ariel Aragón terminó siendo inculpada de un crimen que claramente no cometió, y mientras esto ocurría nos dimos cuenta que las instalaciones de la UNIC sufrieron una terrible explosión, y no sabemos qué pasó con quienes estaban ahí: Doña Mary, El Recio y Gigi.

En este primer episodio de la temporada 4 de Lotería del Crimen pudimos ver cómo la UNIC tiene que renacer de las cenizas, después de haber sufrido terribles altercados de los que nadie sabe si se van a poder recuperar al 100%.

También nos revelaron que habrá mucho más romance en esta nueva temporada, y además ¡habrá un nuevo personaje! Del cual no podemos revelar mucho pero que más vale que te mantengas al pendiente porque podría darle un giro completo a la dinámica que tiene la UNIC.

Reparto de la cuarta temporada de Lotería el Crimen

En la cuarta temporada de Lotería del crimen, la Unidad de Investigación Criminal (UNIC) se enfrenta a nuevos casos complejos y desafiantes. El equipo está encabezado por:



El Capitán Eligio Enciso, interpretado por Arnoldo Picazzo.

Ariel Aragón interpretada por Sara Maldonado.

Bruno Barraza interpretado por Claudio Lafarga.

Sofía Salabeth interpretada por Tamara Niño de Rivera.

Guadalupe González interpretada por Alejandra Herrera.

La forense Marieta “Mari” Martínez, interpretada por Lupita Sandoval.

Juntos, enfrentan casos que van desde rituales hasta asesinatos con motivaciones complejas, demostrando su compromiso con la justicia y la resolución de crímenes en la Ciudad de México.

¿Cuándo se estrena Lotería del Crimen Temporada 4?

La temporada 4 de Lotería del Crimen la podrás disfrutar este lunes 2 de junio, a las 10:30 p.m. por la pantalla de Azteca 7, ¿estás listo para atrapar a los criminales más peligrosos de México?