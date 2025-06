Lotería del Crimen | Temporada 1 | El Maquillista: Capítulo 22

La UNIC investiga a un hábil desmembrador de cadáveres femeninos. La indagación los lleva a pensar que el sujeto está armando a la mujer perfecta. Lo hace por amor y puede ser una famosa a la que no logran machar con las mujeres desmembradas. Deducen que es una actriz, pero que la perfección que el criminal

busca no está en ella, sino en su personaje. El amor está en el ambiente y Luisa confronta a Bruno, parece celosa, pero en realidad intuye que él no la ama a ella, sino a Victoria. Ésta, en otra línea, intenta que Eligio le cuente la verdad sobre el caso de sus padres.



Disfruta de Lotería del Crimen: Temporada 1, completamente GRATIS aquí.