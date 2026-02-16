LUTO en Hollywood: Muere Robert Duvall y recordamos las más de 100 películas en las que participó el ganador al Oscar y al Globo de Oro
Robert Duvall fue, en definitiva, uno de los actores más prolíficos de sus años, después del anuncio de su muerte hoy 16 de febrero recordamos sus películas más icónicas y te hacemos el listado de los más de 100 títulos en los que participó.
El pasado 15 de febrero del 2026 murió Robert Duvall, dándose a conocer la noticia hoy 16 de febrero a través de la despedida que dio su esposa en redes sociales. El actor fue uno de los más prolíficos de su tiempo y bajo su nombre se encuentran poco más de 100 películas en las que habría participado, un legado que definitivamente vale la pena recordar.
Las películas más icónicas de Robert Duvall
Robert Duvall es recordado por ser uno de los actores que aparece en el clásico del cine: El Padrino (1972), en donde interpreta a Tom Hagen, con este papel el actor recibió su primera nominación al premio Oscar, sin embargo esta no fue la película que se lo otorgó. Después de que participó en este título Duvall formó parte de otra icónica película: Apocalypse Now (1979) como el Teniente Bill Kilgore, por este papel ganó el Globo de Oro y el premio BAFTA, además de obtener otra nueva nominación en los premios Oscar.
The Great Santini (1979) le valió otra nominación en los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sin embargo su gloria en los Oscar llegó hasta 1983, cuando por fin ganó la estatuilla dorada por Mejor Actor gracias a la película Tender Mercies, en donde interpretó a Mac Sledge.
Fue en 2014 cuando Robert Duvall obtuvo la que fue su última nominación en los premios Oscar, por la película The Judge, y se convirtió en uno de los actores de mayor edad en obtener una nominación de La Academia.
Las 101 películas en las que participó Robert Duvall
- 1962: To Kill a Mockingbird
- 1963: Captain Newman, M.D.
- 1965: Nightmare in the Sun
- 1966: The Chase
- 1966: Fame Is the Name of the Game
- 1967: Cosa Nostra, Arch Enemy of the FBI
- 1967: Countdown
- 1968: The Detective
- 1968: Bullitt
- 1969: True Grit
- 1969: The Rain People
- 1970: MASH*
- 1970: The Revolutionary
- 1971: THX 1138
- 1971: Lawman
- 1972: The Godfather
- 1972: The Great Northfield Minnesota Raid
- 1972: Tomorrow
- 1972: Joe Kidd
- 1973: The Outfit
- 1973: Badge 373
- 1973: Lady Ice
- 1974: The Conversation
- 1974: The Godfather Part II
- 1975: The Killer Elite
- 1975: Breakout
- 1976: The Eagle Has Landed
- 1976: The Seven-Per-Cent Solution
- 1976: Network
- 1977: The Greatest
- 1978: Invasion of the Body Snatchers (Cameo)
- 1978: The Betsy
- 1979: Apocalypse Now
- 1979: The Great Santini
- 1981: True Confessions
- 1981: The Pursuit of D.B. Cooper
- 1983: Tender Mercies
- 1983: The Terry Fox Story
- 1984: The Stone Boy
- 1984: The Natural
- 1986: Let's Get Harry
- 1986: Belizaire the Cajun
- 1986: The Lightship
- 1987: Hotel Colonial
- 1988: Colors
- 1990: A Show of Force
- 1990: Days of Thunder
- 1990: The Handmaid's Tale
- 1991: Rambling Rose
- 1991: Convicts
- 1992: Newsies
- 1992: The Plague
- 1992: Stalin
- 1993: Falling Down
- 1993: Geronimo: An American Legend
- 1993: Wrestling Ernest Hemingway
- 1994: The Paper
- 1995: Something to Talk About
- 1995: The Stars Fell on Henrietta
- 1995: The Scarlet Letter
- 1996: Sling Blade
- 1996: A Family Thing
- 1996: Phenomenon
- 1996: The Man Who Captured Eichmann
- 1997: The Apostle
- 1998: The Gingerbread Man
- 1998: Deep Impact
- 1998: A Civil Action
- 2000: Gone in 60 Seconds
- 2000: A Shot at Glory
- 2000: The 6th Day
- 2002: John Q
- 2002: Assassination Tango
- 2003: Gods and Generals
- 2003: Open Range
- 2003: Secondhand Lions
- 2005: Kicking & Screaming
- 2005: Thank You for Smoking
- 2007: Lucky You
- 2007: We Own the Night
- 2008: Four Christmases
- 2009: Get Low
- 2009: Crazy Heart
- 2009: The Road
- 2010: For Love of Liberty
- 2011: Seven Days in Utopia
- 2012: Jayne Mansfield's Car
- 2012: Jack Reacher
- 2012: Hemingway & Gellhorn
- 2013: A Night in Old Mexico
- 2014: The Judge
- 2015: Wild Horses
- 2016: In Dubious Battle
- 2018: Widows
- 2019: Apocalypse Now Final Cut
- 2020: Horton Foote: The Road to Home
- 2021: 12 Mighty Orphans
- 2022: Hustle
- 2022: The Pale Blue Eye
- 2024: The Ploughmen
- 2025: Good Luck, Have Fun, Don't Die