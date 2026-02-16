inklusion logo Sitio accesible
LUTO en Hollywood: Muere Robert Duvall y recordamos las más de 100 películas en las que participó el ganador al Oscar y al Globo de Oro

Robert Duvall fue, en definitiva, uno de los actores más prolíficos de sus años, después del anuncio de su muerte hoy 16 de febrero recordamos sus películas más icónicas y te hacemos el listado de los más de 100 títulos en los que participó.

Escrito por: Gabriela Reyes

El pasado 15 de febrero del 2026 murió Robert Duvall, dándose a conocer la noticia hoy 16 de febrero a través de la despedida que dio su esposa en redes sociales. El actor fue uno de los más prolíficos de su tiempo y bajo su nombre se encuentran poco más de 100 películas en las que habría participado, un legado que definitivamente vale la pena recordar.

Las películas más icónicas de Robert Duvall

Robert Duvall es recordado por ser uno de los actores que aparece en el clásico del cine: El Padrino (1972), en donde interpreta a Tom Hagen, con este papel el actor recibió su primera nominación al premio Oscar, sin embargo esta no fue la película que se lo otorgó. Después de que participó en este título Duvall formó parte de otra icónica película: Apocalypse Now (1979) como el Teniente Bill Kilgore, por este papel ganó el Globo de Oro y el premio BAFTA, además de obtener otra nueva nominación en los premios Oscar.

The Great Santini (1979) le valió otra nominación en los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sin embargo su gloria en los Oscar llegó hasta 1983, cuando por fin ganó la estatuilla dorada por Mejor Actor gracias a la película Tender Mercies, en donde interpretó a Mac Sledge.

Fue en 2014 cuando Robert Duvall obtuvo la que fue su última nominación en los premios Oscar, por la película The Judge, y se convirtió en uno de los actores de mayor edad en obtener una nominación de La Academia.

Las 101 películas en las que participó Robert Duvall

  1. 1962: To Kill a Mockingbird
  2. 1963: Captain Newman, M.D.
  3. 1965: Nightmare in the Sun
  4. 1966: The Chase
  5. 1966: Fame Is the Name of the Game
  6. 1967: Cosa Nostra, Arch Enemy of the FBI
  7. 1967: Countdown
  8. 1968: The Detective
  9. 1968: Bullitt
  10. 1969: True Grit
  11. 1969: The Rain People
  12. 1970: MASH*
  13. 1970: The Revolutionary
  14. 1971: THX 1138
  15. 1971: Lawman
  16. 1972: The Godfather
  17. 1972: The Great Northfield Minnesota Raid
  18. 1972: Tomorrow
  19. 1972: Joe Kidd
  20. 1973: The Outfit
  21. 1973: Badge 373
  22. 1973: Lady Ice
  23. 1974: The Conversation
  24. 1974: The Godfather Part II
  25. 1975: The Killer Elite
  26. 1975: Breakout
  27. 1976: The Eagle Has Landed
  28. 1976: The Seven-Per-Cent Solution
  29. 1976: Network
  30. 1977: The Greatest
  31. 1978: Invasion of the Body Snatchers (Cameo)
  32. 1978: The Betsy
  33. 1979: Apocalypse Now
  34. 1979: The Great Santini
  35. 1981: True Confessions
  36. 1981: The Pursuit of D.B. Cooper
  37. 1983: Tender Mercies
  38. 1983: The Terry Fox Story
  39. 1984: The Stone Boy
  40. 1984: The Natural
  41. 1986: Let's Get Harry
  42. 1986: Belizaire the Cajun
  43. 1986: The Lightship
  44. 1987: Hotel Colonial
  45. 1988: Colors
  46. 1990: A Show of Force
  47. 1990: Days of Thunder
  48. 1990: The Handmaid's Tale
  49. 1991: Rambling Rose
  50. 1991: Convicts
  51. 1992: Newsies
  52. 1992: The Plague
  53. 1992: Stalin
  54. 1993: Falling Down
  55. 1993: Geronimo: An American Legend
  56. 1993: Wrestling Ernest Hemingway
  57. 1994: The Paper
  58. 1995: Something to Talk About
  59. 1995: The Stars Fell on Henrietta
  60. 1995: The Scarlet Letter
  61. 1996: Sling Blade
  62. 1996: A Family Thing
  63. 1996: Phenomenon
  64. 1996: The Man Who Captured Eichmann
  65. 1997: The Apostle
  66. 1998: The Gingerbread Man
  67. 1998: Deep Impact
  68. 1998: A Civil Action
  69. 2000: Gone in 60 Seconds
  70. 2000: A Shot at Glory
  71. 2000: The 6th Day
  72. 2002: John Q
  73. 2002: Assassination Tango
  74. 2003: Gods and Generals
  75. 2003: Open Range
  76. 2003: Secondhand Lions
  77. 2005: Kicking & Screaming
  78. 2005: Thank You for Smoking
  79. 2007: Lucky You
  80. 2007: We Own the Night
  81. 2008: Four Christmases
  82. 2009: Get Low
  83. 2009: Crazy Heart
  84. 2009: The Road
  85. 2010: For Love of Liberty
  86. 2011: Seven Days in Utopia
  87. 2012: Jayne Mansfield's Car
  88. 2012: Jack Reacher
  89. 2012: Hemingway & Gellhorn
  90. 2013: A Night in Old Mexico
  91. 2014: The Judge
  92. 2015: Wild Horses
  93. 2016: In Dubious Battle
  94. 2018: Widows
  95. 2019: Apocalypse Now Final Cut
  96. 2020: Horton Foote: The Road to Home
  97. 2021: 12 Mighty Orphans
  98. 2022: Hustle
  99. 2022: The Pale Blue Eye
  100. 2024: The Ploughmen
  101. 2025: Good Luck, Have Fun, Don't Die
