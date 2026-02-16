LUTO en Hollywood: Muere Robert Duvall y recordamos las más de 100 películas en las que participó el ganador al Oscar y al Globo de Oro

El pasado 15 de febrero del 2026 murió Robert Duvall, dándose a conocer la noticia hoy 16 de febrero a través de la despedida que dio su esposa en redes sociales. El actor fue uno de los más prolíficos de su tiempo y bajo su nombre se encuentran poco más de 100 películas en las que habría participado, un legado que definitivamente vale la pena recordar.

Las películas más icónicas de Robert Duvall

Robert Duvall es recordado por ser uno de los actores que aparece en el clásico del cine: El Padrino (1972), en donde interpreta a Tom Hagen, con este papel el actor recibió su primera nominación al premio Oscar, sin embargo esta no fue la película que se lo otorgó. Después de que participó en este título Duvall formó parte de otra icónica película: Apocalypse Now (1979) como el Teniente Bill Kilgore, por este papel ganó el Globo de Oro y el premio BAFTA, además de obtener otra nueva nominación en los premios Oscar.

The Great Santini (1979) le valió otra nominación en los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sin embargo su gloria en los Oscar llegó hasta 1983, cuando por fin ganó la estatuilla dorada por Mejor Actor gracias a la película Tender Mercies, en donde interpretó a Mac Sledge.

Fue en 2014 cuando Robert Duvall obtuvo la que fue su última nominación en los premios Oscar, por la película The Judge, y se convirtió en uno de los actores de mayor edad en obtener una nominación de La Academia.

Las 101 películas en las que participó Robert Duvall